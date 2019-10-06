Политика

Участники протестной акции в Киеве двинулись на Банковую и к Зеленскому домой (фото)

Участники вече «Нет капитуляции!» в Киеве пришли с Майдана независимости к зданию Офиса президента на Банковой. Люди скандируют «Нет капитуляции», обстановка спокойная.

Перед входом в здание участники держат красно-черный флаг. Также видны национальные и крымскотатарские флаги. Позже участники начали скандировать «Зелю геть!», «Украина — не рояль» и «Импичмент».

Позже организаторы призвали участников двигаться к Верховной Раде по улице Шелковичной. Это следует из прямой трансляции на Радио Свобода.

Еще часть участников акции на Майдане отправились автоколонной к дому Зеленского. С собой протестующие взяли автопокрышки с надписью «Нет капитуляции». Их предполагается оставить как напоминание возле резиденции президента.

Как писали «ФАКТЫ», 6 октября на Майдане Независимости в центре Киева проходило вече «Остановим капитуляцию». Участники выступали против реализации так называемой «формулы Штайнмайера». По данным полиции, в акции приняли участие 10 тысяч человек.

Протестные акции прошли также во многих городах Украины: Харькове, Запорожье, Черкассах, Херсоне, Мелитополе, Кременчуге и других.

Фото Ярослав Бондаренко/Facebook, Ігор Савчук/Facebook

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