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Семь кают как будто вспороли: стали известны подробности столкновения круизного и грузового судов на Дунае (фото)

По предварительным данным, грузовое судно Blue Star I, которое в субботу, 5 октября, налетело на совершавший рейс по Дунаю круизный лайнер Prinzessin Isabella, принадлежит украинской компании Fetida Mfritime LTD.

По информации румынских СМИ, нос Blue Star I, порожняком шедшего навстречу круизному судну, вспорол семь кают, практически уничтожив их интерьер. В одной из кают находились мать с дочерью, которые пострадали больше всех (на борту лайнера находились немецкие туристы).

«Каюты выглядели, как после землетрясения», — рассказал румынским СМИ один из врачей бригады скорой помощи, доставившей в больницу города Тулчи четверых пострадавших — 79-летнюю немку с 55-летней дочерью и еще двух членов экипажа. По его словам, у пожилой женщины проблемы с сердцем, она в тяжелом состоянии, нетранспортабельна. У ее дочери травмирована рука.

Все другие пассажиры вернулись домой самолетом.

Представители круизной компании отказались комментировать инцидент. Власти Румынии расследуют происшествие, полиция возбудила уголовное дело за порчу имущества и нанесение телесных повреждений.

По имеющимся сведениям, направлявшееся вверх по течению грузовое судно почему-то отклонилось от курса. Круизный теплоход шел вниз по течению — в Тулчу. В результате столкновения круизный лайнер получил серьезные повреждения.

Сообщается, что сухогруз Blue Star I построен в 2005 году, его длина — 95,6, ширина — 15,8, высота борта — 7,4 метра. Водоизмещение — 6747 тонн, скорость — 13 узлов. Совершает плавания под флагом Панамы.



*Blue Star I

Речной круизный лайнер Prinzessin Isabella (бывший River Odyssey) построен в 2002 году в Нидерландах. В 2011 году на судне произведен капитальный ремонт. Владелец — независимая компания Riseday Holding (Братислава, Словакия), совершает рейсы под флагом Мальты.

Длина Prinzessin Isabella — 125,5, ширина — 11,4, осадка — 1,5 метра. Максимальная скорость хода — 10,3 узла. Теплоход имеет четыре пассажирские палубы и может принять 170 пассажиров, которых размещают в 84 комфортабельных каютах. Экипаж — 42 человека.

На борту есть панорамные ресторан и зал, бар, зоны для отдыха, фитнес-центр, библиотека, комната карточных игр, интернет-кафе, туристическое агентство, четыре солярия с шезлонгами, бутики, парикмахерская, прачечная.



*Prinzessin Isabella

В настоящее время грузовое судно остается на месте ЧП, а круизный лайнер спустя сутки ушел в Галац, направляясь к месту ремонта.

Следователи с привлечением экспертов в области судоходства выясняют все обстоятельства столкновения.

Напомним, 29 мая трагедия произошла на Дунае в Будапеште, где столкнулись теплоход, которым управлял гражданин Украины, и прогулочный катер с туристами из Южной Кореи. Из 35 человек, находившихся на борту катера, удалось спасти лишь семерых.

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