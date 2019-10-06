В Черкасcах неопытный автогонщик сбил зрителя: видео с места ЧП

Происшествия

В Черкассах в первый день автогонок TimeAttack случилась трагедия. Организаторы не предусмотрели ограждения зрительской зоны от основной трассы, и потерявшая управление машина вылетела с трека, сбив мужчину, оказавшегося на пути.

Удар был настолько сильным, что подбросил мужчину в воздух и заставил его пролететь несколько метров. Этот момент попал на видео.

Спикер патрульной полиции области Зоя Вовк, подтвердила, что на трассе вследствие наезда автомобиля пострадал мужчина 1988 года рождения. Он госпитализирован с тяжелыми травмами.

Представители полиции заявили черкасскому сайту «Про все», что решение о проведении гонок принимал горсовет и свою инициативу с патрульными не согласовывал.

Гонки Timeattack были организованы на улице 30 лет Победы. Участником мог стать любой — навыков экстремального вождения не проверяли. От потенциального автогонщика требовали только права и заявку на участие.

Напомним, ранее в Киеве подросток хотел продемонстрировать экстремальное вождение на парковке и в результате дрифта сбил пешеходов. А «ФАКТЫ» выяснили, как правильно выбирать автошколу, чтобы получить практические навыки, а не просто водительские права.

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