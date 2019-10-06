- 18:53 «Динамо» в скандальном матче с тремя пенальти и двумя удалениями разгромило в гостях «Колос»
- 18:48 В Черкасcах неопытный автогонщик сбил зрителя: видео с места ЧП
- 18:18 Семь кают как будто вспороли: стали известны подробности столкновения круизного и грузового судов на Дунае
- 18:15 В сети появились слухи о смерти Заворотнюк
- 17:51 Будущая невестка Кейт Миддлтон показала свое помолвочное кольцо
- 17:47 Майдан отреагировал: Зеленскому дали неделю на увольнение Богдана за скандальный пост в Facebook
- 17:15 Жители Золотого готовы ложиться под украинские танки, чтобы не дать отвести войска
- 17:08 Ради роли Джокера мне пришлось за месяц сбросить 24 килограмма, — Хоакин Феникс
- 17:06 На Донечтине арестован подозреваемый в убийстве 14-летней девочки, которую искали 20 дней
- 16:54 Где смотреть онлайн «Колос» — «Динамо»: расписание трансляций матчей 10-го тура чемпионата Украины
- 16:45 7 октября на вопросы читателей «ФАКТОВ» ответит кардиолог Ольга Пантась
- 16:43 Богдан намекнул на проплаченное вече на Майдане и вызвал гнев в соцсети
В Черкасcах неопытный автогонщик сбил зрителя: видео с места ЧП
В Черкассах в первый день автогонок TimeAttack случилась трагедия. Организаторы не предусмотрели ограждения зрительской зоны от основной трассы, и потерявшая управление машина вылетела с трека, сбив мужчину, оказавшегося на пути.
Удар был настолько сильным, что подбросил мужчину в воздух и заставил его пролететь несколько метров. Этот момент попал на видео.
Спикер патрульной полиции области Зоя Вовк, подтвердила, что на трассе вследствие наезда автомобиля пострадал мужчина 1988 года рождения. Он госпитализирован с тяжелыми травмами.
Представители полиции заявили черкасскому сайту «Про все», что решение о проведении гонок принимал горсовет и свою инициативу с патрульными не согласовывал.
Гонки Timeattack были организованы на улице 30 лет Победы. Участником мог стать любой — навыков экстремального вождения не проверяли. От потенциального автогонщика требовали только права и заявку на участие.
Напомним, ранее в Киеве подросток хотел продемонстрировать экстремальное вождение на парковке и в результате дрифта сбил пешеходов. А «ФАКТЫ» выяснили, как правильно выбирать автошколу, чтобы получить практические навыки, а не просто водительские права.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор».