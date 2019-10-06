Украина

6 октября ВСУ потеряли на Донбассе еще одного бойца: в сети назвали имя героя

В результате вражеских обстрелов на Донбассе погиб украинский военнослужащий из 28-й бригады. Случилось это около 16.00 6 октября на позициях Объединенных сил в Красногоровке Донецкой области. Враг продолжает активно использовать стрелковое оружие, украинский военный получил смертельное ранение в область груди.

В штабе ООС подтвердили гибель военнослужащего. Как сообщает Цензор.НЕТ, погибшему старшему солдату Ивану Дейкуну был 41 год. В бригаде он служил в 1-м механизированном батальоне на позиции замкомандира боевой машины — наводчика-оператора.

По данным штаба операции Объединенных сил, за первую половину дня 6 октября российско-оккупационные войска открывали огонь семь раз. Зафиксировано четыре обстрела на Донецком направлении: в районе Павлополя, Новотроицкого, на подступах к Авдеевке. Один военнослужащий из рядов Объединенных сил получил ранение.

Напомним, в сентябре Украина потеряла на Донбассе 13 военнослужащих. В районах у линии разграничения активизировались вражеские снайперы.

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