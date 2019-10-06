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Украинская красавица Бех-Романчук стала серебряным призером чемпионата мира (видео)
На чемпионате мира по легкой атлетике, который проходит в столице Катара Дохе, украинская копилка пополнилась еще одной медалью.
Следом за «серебром» Ярославы Магучих в секторе для прыжков в высоту, награду аналогичной пробы в прыжках в длину завоевала Марина Бех-Романчук, включенная сайтом «ФАКТЫ» в список самых красивых спортсменок Украины.
Наша спортсменка показала лучший результат в сезоне, в пятой попытке прыгнув на 6,92 м, и в итоговом протоколе опередив ближайшую преследовательницу, нигерийку Эсе Бруме, всего на один сантиметр! Чемпионкой же стала немка Малайка Михамбо, которая в трех случаях преодолела отметку в семь метров и в лучшей попытке прыгнула на 7,30 м, что стало лучшим результатом сезона в мире.
Таким образом, завоевав две серебряные медали на нынешнем мировом первенстве, украинские спортсмены превзошли свой показатель двухлетней давности, когда в прыжках в высоту Юлия Левченко добыла одно «серебро».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что юная призер чемпионата мира думала о том, чтобы оставить спорт.
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