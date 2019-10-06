Украина

"Патовая ситуация": Разумков рассказал, как будет обеспечена безопасность на линии разграничения на Донбассе

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что безопасность граждан на участках отвода подразделений и вооружения ВСУ вдоль линии разграничения на Донбассе будут обеспечивать украинские правоохранительные органы и Национальная гвардия Украины.

Об этом он сказал в интервью телеканалу «Украина».

«Никто не сдает свою территорию, никто не сдает своих граждан. На той территории, от которой будут отходить украинские Вооруженные силы, если это будет происходить, то безопасность будет сохраняться за счет Национальной гвардии, за счет правоохранителей, которые будут находиться на этой территории», — подчеркнул он.

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Такие шаги, по мнению Разумкова, будут способствовать тому, что Донбасс останется украинской территорией, на которой будут сохраняться законы Украины, а за соблюдением порядка и за безопасностью граждан будут следить правоохранительные органы Украинского государства.

«Это нормальный процесс. Я уверен, что к нему присоединятся и представители ОБСЕ и, возможно, журналисты», — отметил глава ВР.

Также спикер подчеркнул, что «патовая ситуация» на Донбассе в ближайшее время вряд ли разрешится, но появится возможность начать реализовывать Минские договоренности, чтобы вернуть оккупированные территории.

Как известно, договоренность о начале отвода войск между Украиной и боевиками была достигнута на заседании Трехсторонней переговорной группы в Минске на этой неделе, сообщил ранее президент Владимир Зеленский.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в воскресенье активисты, протестующие против подписания Украиной «формулы Штайнмайера», объявили о создании Движения сопротивления капитуляции и провели вече на Майдане Независимости в Киеве. Акция только по официальным данным собрала приблизительно 10 тысяч человек. После Майдана протестующие провели митинг возле Верховной Рады, Офиса президента, а также побывали возле резиденции Зеленского.

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