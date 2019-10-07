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Чтобы Гарри не изменял: в сети объяснили, почему Меган выбрала необычную няню для Арчи (фото)
После двух неудачных попыток герцогиня Сассекская наконец-то смогла выбрать себе помощницу по уходу за маленьким Арчи.
Об этом пишет «Семь дней» со ссылкой на Express.co.uk.
Издание отмечает, что ранее Меган Маркл никак не могла найти женщину, чей бы уровень профессионализма соответствовал её строгим требованиям. Первых двух нянь онна уволила их, как только поняла, что не сможет доверять им своего сына.
Но вот уже в течение пары месяцев ребенком Меган занимается одна и та же няня. Инсайдеры рассказывают, что жена принца Гарри очень довольна выбором.
Она считает, что нынешняя няня Арчи была «послана им свыше». О «Мэри Поппинс», занимающейся уходом за правнуком Елизаветы II, почти ничего не известно. До недавних пор в Сети не было ни одного её фото. Только недавно, во время тура Гарри и Меган по Африке, папарацци наконец сделали заветный снимок.
Няня Арчи — темнокожая женщина среднего возраста с пышными формами. В Сети шутят, что Маркл специально выбрала помощницу такой наружности, чтобы у мужа не возникало мыслей об измене. Другие считают, что она является копией хозяйки из мультфильма Том и Джерри.
Как известно, в семье герцогини Кембриджской работает Мария Боралло — выпускница Норландского колледжа, где подготавливают гувернанток и нянь для детей из элитных семей. На работу она приходит в униформе. Мария имеет педагогическое образование, владеет несколькими иностранными языками, занимается единоборствами, умеет шить и кататься на водных лыжах. Няня, которую выбрала Меган, уверены британцы, сильно проигрывает безупречной помощнице Кэтрин.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», четырехмесячный сын Меган Маркл и принца Гарри принял участие в своем первом «королевском» мероприятии. Герцог и герцогиня Сассекские взяли своего малыша на состоявшуюся в ЮАР в рамках турне по странам Африки встречу с Десмондом Туту.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!