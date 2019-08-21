Меган Маркл наняла для Арчи первую в истории королевской семьи темнокожую няню (фото)

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Меган Маркл наняла для своего сына Арчи третью няню за три месяца. Женщину сфотографировали в аэропорту Ниццы, когда Сассексы заходили на борт частного самолета, собираясь возвращаться домой в Британию после короткого, но получившего скандальную огласку отдыха на вилле Элтона Джона. Это первая в истории современной королевской семьи темнокожая няня.

Новая няня Арчи

Как рассказал инсайдер изданию The Sun, герцогиня называет свою новую работницу «ниспосланным Богом подарком» и считает ее исключительно профессиональной. При этом 38-летняя Меган по большей части ухаживает за своим первенцем сама.

Женщина, чье имя пока не называется, отлично вписалась в семью, прекрасно управляется с Арчи и обожает мальчика. Гарри и Меган необычайно довольны ею. И собираются взять ее с собой в турне по странам Африки, в которой они вместе с ребенком собираются отправиться в будущем месяце.

Первую няню Меган уволила за «непрофессионализм» спустя две недели после того, как она приступила к работе. Вторая няня дежурила лишь по ночам.

Сообщалось, что всем претенденткам на должность няни Арчи Меган устраивала жесткое, отчасти унизительное, собеседование, желая подобрать идеальную кандидатуру.

За тремя детьми Кейт Миддлтон и принца Уильяма приглядывает няня-испанка Мария Тереза Туррион Боралло. Ее наняли в 2014 году, когда старшему их детей, принцу Джорджу, было восемь месяцев. Мария Тереза — выпускница престижного британского колледжа Норленд в британском городе Бат. Это специализированное заведение для нянь было основано в 1892 году.

Помимо стандартных навыков, педагогики, психологии и медицины, студентки колледжа изучают диетологию, единоборства (чтобы защитить своих воспитанников в случае надобности), экстремальное вождение. Сама Мария Тереза владеет тхэквондо, прекрасно готовит. И, кроме того, обучает детей своему родному испанскому языку.

Любимой няней принцев Уильяма и Гарри, с которой они до сих пор поддерживают близкие отношения, была Тигги Легг-Брук.

Принца Чарльза воспитывали две няни — Хелен Лайтбоди и Мейбл Андерсон. К Андерсон он был особенно привязан, так как проводил с ней гораздо больше времени, чем с родными родителями.

У будущей королевы Елизаветы и ее сестры Маргарет няней была шотландка Марион Кроуфорд, проработавшая на благо королевской семьи около двадцати лет. Марион оставила службу во дворце лишь после того, как ее старшая подопечная вышла замуж за принца Филиппа.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что за увольнением первой няни Арчи могла стоять теща Гарри, Дория Рэгленд, которая является единственным доверенным советником своей дочери.

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