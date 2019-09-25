Сын Меган Маркл Арчи впервые официально вышел в свет (фото, видео)

Мир

Четырехмесячный сын Меган Маркл и принца Гарри принял участие в своем первом «королевском» мероприятии. Герцог и герцогиня Сассекские взяли своего малыша на состоявшуюся в ЮАР в рамках турне по странам Африки встречу с Десмондом Туту — англиканским архиепископом Кейптаунским, активного борца с апартеидом и лауреатом Нобелевской премии мира 1984 года. Ранее у себя в Instagram Меган и Гарри публиковали одну из его цитат: «Делайте добрые дела, где бы вы ни находились. Взятые вместе, эти частички доброты наводнят весь мир». Туту, его жена и дочь выпили чаю с семейством Сассексов.

Мальчик был в голубом полукомбинезоне. Его гордая мама — в черно-белом платье Club Monaco стоимостью 460 ljkkfhjd/

Ранее Арчи появлялся на публике лишь на благотворительном матче поло в июле. Однако тогда его «визит» не был официальным. Его с матерью подстерегли папарацци.

Как писали «ФАКТЫ», в ЮАР Арчи присвоили новое африканское имя.

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