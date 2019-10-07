Происшествия

Нашел свою смерть на столичном переходе: в Киеве трагически погиб иногородний мужчина

Вечером в воскресенье, 6 октября, на улице маршала Гречко, 22, автомобиль Volkswagen Touareg смертельно травмировал пешехода, который пытался перебежать дорогу.

Наезд произошел в районе обозначенного пешеходного перехода или на нем (отметим, что переход очень хорошо обозначен).

Но, конечно, выяснять все обстоятельства трагедии будут следователи.

Пока же есть свидетели, утверждающие, что наезд случился непосредственно на переходе.

Кто из участников этого смертельного инцидента и в какой степени виноват, станет известно позже.

Предварительно известно, что погибшему около 30 лет, он иногородний.

Правоохранители воздержались от обнародования о нем информации.

Видимо, гость столицы рассчитывал, что на «зебре» он будет в безопасности. Действительно, правила уличного движения отдают приоритет гражданам, переходящим улицу на переходе. В то же время делать это нужно только убедившись, что ситуация не несет угрозы для жизни.

Что, в свою очердеь, думал водитель Volkswagen Touareg и почему не увидел человека на дороге, сказать тяжело — пообщаться с ним не удалось.

К тому же травмировавшая человека машина остановилась очень далеко от места наезда. Но все детали аварии, повторимся, предстоит выяснить правоохранителям.

Начато расследование.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в смертельном ДТП под Одессой погиб мужчина, еще четверо людей пострадали, в их числе — младенец и 10-летний ребёнок.

Фото Василия ТАЛЬСКОГО

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