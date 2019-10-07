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Происшествия

Смертельное ДТП под Одессой: погиб мужчина, пострадали младенец и 10-летний ребёнок

0:51 7 октября 2019 68
ДТП под Одессой
Инф. «ФАКТОВ»

В воскресенье, 6 октября, около пяти часов вечера в Одесской области, возле села Каролино-Бугаз произошло ДТП со смертельным исходом: столкнулись автомобили «ВАЗ» и «Opel Astra».

Об этом сообщили в областном управлении Нацполиции.

В результате аварии один человек погиб и четверо пострадали, в их числе — два ребенка.

По предварительным данным оперативников, водитель «Ваза» выехал на встречную полосу.

«От полученных травм 60-летний мужчина погиб на месте. По предварительному заключению врачей, он был в алкогольном опьянении», — передает полиция.

Водитель «Opel Astra» и трое ее пассажиров, среди которых — 10-летний ребенок и младенец, получили травмы различной степени тяжести. Все они госпитализированы.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в субботу, 5 октября, в Запорожье произошло ДТП, в результате которого погиб 14-летний парень, а четыре человека, среди которых трое подростков, получили травмы.

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