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Смертельное ДТП под Одессой: погиб мужчина, пострадали младенец и 10-летний ребёнок
В воскресенье, 6 октября, около пяти часов вечера в Одесской области, возле села Каролино-Бугаз произошло ДТП со смертельным исходом: столкнулись автомобили «ВАЗ» и «Opel Astra».
Об этом сообщили в областном управлении Нацполиции.
В результате аварии один человек погиб и четверо пострадали, в их числе — два ребенка.
По предварительным данным оперативников, водитель «Ваза» выехал на встречную полосу.
«От полученных травм 60-летний мужчина погиб на месте. По предварительному заключению врачей, он был в алкогольном опьянении», — передает полиция.
Водитель «Opel Astra» и трое ее пассажиров, среди которых — 10-летний ребенок и младенец, получили травмы различной степени тяжести. Все они госпитализированы.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в субботу, 5 октября, в Запорожье произошло ДТП, в результате которого погиб 14-летний парень, а четыре человека, среди которых трое подростков, получили травмы.
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