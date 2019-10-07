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Украина может создать совместный со США следственный комитет: что об этом известно

Президент Владимир Зеленский допускает, что Украина может начать совместное с Соединенными Штатами расследование возможного давления американского президента Дональда Трампа на главу иностранного государства, создав совместный комитет. Об этом сказал в интервью японскому Kyodo.

«Если прокуроры США потребуют сотрудничества для проведения расследования, основанного на международном праве, в соответствии с внутренним законодательством Украины, то мы можем начать расследование путем создания совместного следственного комитета», — сказал Зеленский.

Речи идет о телефонном разговоре президентов в июле 2019 года, когда Трамп попытался намекнуть на возможное возобновления расследования против сына Джо Байдена — его политического оппонента на будущих президентских выборах. Хантер Байден работал в газодобывающей компании Burisma в Украине. Против компании было открыто дело, однако вскоре расследование закрыли.

Напомним, что содержание телефонного разговора Трампа с Зеленским показалось подозрительным сотруднику американской контрразведки. Он сделал этот вопрос публичным, что повлекло начало процедуры импичмента Трампа, которую объявили демократы в Конгрессе.

В рамках расследования стало известно, что администрация Белого дома шифровала все звонки Трампа, в которых он обращался к иностранным лидерам по поводу Байдена. Также стало известно, что представители США от Трампа пытались уговорить другие государства повлиять на американские президентские выборы.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп объяснил свой разговор с Зеленским о Байдене тем, что Штаты должны были изучить «возможную коррупцию» в деле сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера, который был членом совета директоров украинской компании Burisma.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», также в интервью Kyodo президент Украины заявил, что в рамках действующей Конституции, у него нет полномочий инициировать какие-либо расследования.

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