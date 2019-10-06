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Политика

Зеленский признался, давил ли на него Трамп во время скандального разговора

14:35 6 октября 2019 170
Зеленский и Трамп
Инф. «ФАКТОВ»

Президент США Дональд Трамп не оказывал давления и не выдвигал каких-либо условий во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом Зеленский заявил в интервью японскому информагентству Kyodo, пишет «Укринформ».

«На меня не оказывали давление, и никакие предварительные условия выдвинуты не были», — сказал Зеленский.

По поводу интересовавшего американцев расследования по делу, в котором фигурирует бывший вице-президент США Джо Байден и его сын Хантер, Зеленский подчеркнул, что в рамках действующей Конституции, у него нет полномочий инициировать какие-либо расследования.

Напомним, телефонная беседа Трампа с Зеленским 25 июля этого года дала повод представителям Демократической партии США обвинить действующего президента США в том, что он пытается оказать давление на Киев с целью получения личной политической выгоды. Скандал уже вылился в начало процедуры импичмента Трампу.

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