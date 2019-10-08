Стиль жизни

Одна дочь Анджелины Джоли вышла в свет в вечернем платье от Versace, другая – в куртке-бомбере, штанах и кроссовках (фото)

Анджелина Джоли, которая сейчас рекламирует свой новый фильм «Малефисента 2» в Риме, посетила в столице Италии премьеру этой картины вместе с двумя своими старшими дочерьми. 14-летняя Захара, приемная дочь Джоли и Брэда Питта из Эфиопии, была в элегантном темно-зеленом вечернем платье от Versace. А 13-летняя Шайло, которая всегда одевается под мальчика, на торжественное мероприятие явилась в кедах Converse, штанах спортивного вида и куртке-бомбере. Единственным признаком гламура был металлический блеск ее верхней одежды.

Сама Джоли выбрала эффектное черное платье с блестками и с открытыми плечами от Versace. Таким образом, как пишет издание People, они с Захарой отдали дань памяти дизайнеру и портному этого модного дома Луиджи Масси, который умер в апреле этого года в возрасте 56 лет.

Фото Getty

Джоли успела попозировать на премьере фильма, который сейчас презентуется по всему миру, уже со всеми своими детьми. Так, ранее в Лос-Анджелесе ее сопровождали все пятеро детей — кроме старшего сына Мэддокса, который учится в Южной Корее. Однако 18-летний Мэддокс прилетел на премьеру второй «Малифисенты» в столицу Японии Токио, где составил компанию матери и сестре Захаре.

Ранее в Риме Джоли вместе с Захарой, Шайло и 11-летними двойняшками Вивьен и Ноксом посетили музей, а также занялись шоппингом, заглянув в магазины книг и игрушек. Анджелина приобрела Шайло набор для стрельбы по мишеням.

А за несколько часов до этого, как сообщали «ФАКТЫ», Джоли в необычном сиреневом топе из «лепестков» приняла участие в фотосессии вместе с Мишель Пфайффер.

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