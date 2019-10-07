Карпаты засыпало сильным снегом: впечатляющие фото и видео

Украина

В Карпатах, как и предупреждали синоптики, в начале октября выпал снег. На популярных лыжных курортах объявили о скором начале нового сезона. А местные жители делятся свежими фото и видео, где запечатлели заснеженные горные склоны.

Готовится принимать туристов лыжный курорт «Буковель».

Во многих местах в горах есть возможность наблюдать, как встретились осень и зима: деревья в золотой листве соседствуют с сугробами.

Напомним, в ближайшие дни в западных областях синоптики обещают дожди, возможен мокрый снег. На остальной территории без осадков, но с ночными заморозками и с сохранением холодной погоды в светлое время суток.

Фото Чарівні Карпати/Facebook, Український фейсбук, snig.info

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