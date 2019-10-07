Украина

Под Шулявским мостом в Киеве BMW влетела в столб: фото и видео с места аварии

6 октября в Киеве на проспекте Победы произошло ДТП. Оно стало не первым для столицы в этот вечер — предыдущее закончилось смертельным исходом.

Около 20:00 под Шулявским мостом водитель BMW потерял управление, и автомобиль врезался в столб. Об этом сообщает Информатор.

В салоне автомобиля находились три человека. На место прибыли патрульная полиция и «скорая помощь».

Причиной аварии водитель назвал то, что возле временного светофора перед ним начал разворачиваться другой автомобиль. Чтобы избежать столкновения, BMW ушел в сторону, слетел с проезжей части и врезался в столб.

Водитель госпитализирован, пассажиры не пострадали.

Как сообщалось ранее, в смертельном ДТП под Одессой пострадал даже младенец.

Фото: Информатор.

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