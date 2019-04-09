Украина

Мне тоже сдавать анализы? В России карикатурой высмеяли Путина из-за Зеленского

Известный карикатурист Сергей Елкин едко высмеял российского президента Владимира Путина, использовав для этого тематику выборов в Украине. Так, в одной карикатуре он объединил два громких заявления кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского: требование об обязательной медицинской экспертизе, выдвинутое действующему президенту Петру Порошенко, и заявление о готовности к переговорам с хозяином Кремля Владимиром Путиным.

Свою новую карикатуру Сергей Елкин выложил в Facebook.

Вот некоторые из комментариев интернет-пользователей:

«Как только Зеленский даст 24 часа на сдачу, так сразу и беги, дорогой».

«Он помёт у Соловьева одолжит».

«Кокаиновые наркоманы задергались».

«Ему бы лоботомию сделать, а не анализы сдавать…»

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», грядущие дебаты между кандидатами в президенты Украины — действующим главой государства Петром Порошенко и шоуменом Владимиром Зеленским — изобразили меткой карикатурой.

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