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Гори, китайская тайга: историю с пожарами в Сибири изобразили жёсткой карикатурой с Путиным
В сети появилась карикатура на президента России Владимира Путина, который не спешил объявлять в Сибири чрезвычайное положение из-за горящей тайги и не реагировал на бездействие местных чиновников, которые считали, что «леса тушить бессмысленно»!.
Автором карикатуры на президента России Владимира Путина, который не особо спешил давать указание о тушении пожаров в сибирской тайге, стал Андрей Петренко.
Он изобразил хозяина РФ, стоящим на кремлевской стене, с которой стекает тонкая струйка, и наблюдающим за огненным заревом.
«Путин: гори китайская тайга», — так подписал карикатуру Петренко.
Отметим, общая площадь лесных пожаров в России по состоянию на 3 августа составила около трех миллионов гектаров. И масштаб бедствия продолжает увеличиваться.
Дым от горящей тайги в российской Сибири достиг территории Аляски и западного побережья Канады.
В Кремле не сразу приступили к тушению, считая что бороться с ними бессмысленно, а иногда «даже и вредно».
На сегодняшний день МЧС России наконец-то ввело режим чрезвычайной ситуации на всей территории Красноярского края и Иркутской области и частично — в Бурятии.
Россияне, страдающие от дыма и огня неоднократно обращались к местным и федеральным властям, сообщая о невозможности дышать.
Как сообщали «ФАКТЫ», кроме собственно выгорания леса, пожары нанесли ущерб атмосферному воздуху. В городах Урала, Башкири, Пермского края наблюдается сильное загрязнение воздуха, а в Новосибирске и Томске оказалась превышена максимальная разовая предельно допустимая концентрация вредных веществ в воздухе. Кроме того, едкий туман добрался в Екатеринбург, Новосибирск, Омск, Тюмень, Пермь и Челябинск. С 25 июля смог наблюдается и в Татарстане. Дым от сибирских пожаров уже достиг Канады и Аляски.
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— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».