Украина

В Украину вернется тепло: синоптик рассказала о погоде на этой неделе

В ближайшую неделю погода в Украине в целом будет солнечной и теплой, но с эпизодическими похолоданиями. Прогноз в своем Facebook дает синоптик Наталья Диденко.

В воскресенье 13 октября в Украине будет теплая погода. Днем: + 15, + 22 градуса, на северо-востоке: + 12, + 16 градусов.

8 октября в Украине будет преобладать воздушная масса арктического происхождения. Поэтому ночью ожидается до 4 градусов мороза, на высокогорье Карпат — еще ниже. В течение дня — до +12 градусов.

Единственный центр тепла окажется на юге. В Крыму, в Запорожье и в Донецкой области в ночные часы местами будет + 10, + 15 градусов. Но это все тепло, которое может быть завтра.

Осадки прогнозируются лишь на Харьковщине и Луганщине — это небольшие дожди.

В Киеве вторник будет холодным: ночью до 2 градусов мороза, а днем — не выше + 10 градусов.

Потепление начнется уже в среду, постепенно, с дождями в середине недели. А в воскресенье уже будут солнце и тепло.

Ранее сообщалось, что необходимо готовить шарфы и зонтики.



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