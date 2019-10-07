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В Украину вернется тепло: синоптик рассказала о погоде на этой неделе
В ближайшую неделю погода в Украине в целом будет солнечной и теплой, но с эпизодическими похолоданиями. Прогноз в своем Facebook дает синоптик Наталья Диденко.
В воскресенье 13 октября в Украине будет теплая погода. Днем: + 15, + 22 градуса, на северо-востоке: + 12, + 16 градусов.
8 октября в Украине будет преобладать воздушная масса арктического происхождения. Поэтому ночью ожидается до 4 градусов мороза, на высокогорье Карпат — еще ниже. В течение дня — до +12 градусов.
Единственный центр тепла окажется на юге. В Крыму, в Запорожье и в Донецкой области в ночные часы местами будет + 10, + 15 градусов. Но это все тепло, которое может быть завтра.
Осадки прогнозируются лишь на Харьковщине и Луганщине — это небольшие дожди.
В Киеве вторник будет холодным: ночью до 2 градусов мороза, а днем — не выше + 10 градусов.
Потепление начнется уже в среду, постепенно, с дождями в середине недели. А в воскресенье уже будут солнце и тепло.
Ранее сообщалось, что необходимо готовить шарфы и зонтики.
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