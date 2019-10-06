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Готовьте шарфы и зонтики: синоптики дали прогноз на ближайшие два дня
Как и обещали синоптики, в воскресенье в Украине будет прохладная, дождливая погода, местами с заморозками. Таким же ожидается и начало новой рабочей недели.
В воскресенье, 6 октября, дожди пройдут на севере, в центре, на востоке и юге. Порывы ветра будут достигать 12 метров в секунду. Днем на западе температура воздуха не поднимется выше 8 градусов, на юге и востоке +12 +17 градусов.
В понедельник, 7 октября, небольшие дожди пройдут местами на севере, востоке и в центре страны. Возможны порывы ветра, скорость которого будет достигать 8 метров в секунду. На западе, севере и в большинстве центральных областей ночью до небольших минусов, днем +6 +11 градусов. На юге, востоке, в Днепре и районах будет немного теплее, днем +10 +16 градусов.
В западных и северных областях возможен местами мокрый снег.
По прогнозам народного синоптика Леонида Горбаня, начиная с 10 октября, в Украину придет резкое похолодание, оно затронет даже юг — Одесскую область. Ночью на юге температура воздуха опустится до плюс 5—7. А на севере с 11—12 октября возможны заморозки. Но самые серьезными заморозками в северных областях стоит ожидать 22—24 октября.
Напомним, синоптики прогнозируют в этом году лютую зиму. По прогнозам британских метеорологов, она будет самой холодной за последние тридцать лет.
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