В Киеве перекрывают движение на Северном мосту (схемы)

Украина

На Северном (ранее Московском) мосту в Киеве в среду, 9 октября, ограничат движение транспорта в сторону станции метро «Почайна» с 14:00 до 20:00. Ранее до 14:00 7 октября ограничивали движение в сторону Троещины. Это связано с текущим ремонтом путепровода.

На этой неделе два автобусных маршрута — №№ 23 и 90 — вернулись к своим постоянным схемам движения. С 7 октября их маршруты выглядят так:

Напомним, что эти автобусы в связи с капитальным ремонтом улицы Туполева с прошлой осени ходили по измененным маршрутам: автобус № 23 курсировал от станции метро «Нивки» до улицы Симиренко, № 90 — от площади В. Марченко до улицы Салютной по своей схеме, далее по улицам Салютная, Д. Щербаковского, Эстонская, Туполева и снова по привычному маршруту.

Тем временем сокращение графика движения трамваев №№ 28, 33 в ночь на 8−11 октября связано с ремонтами колеи в районе пересечения улиц Закревского и Драйзера. Последние отправления № 28 по полной схеме от улицы Милославской — в 23:37, 23:42; от станции метро «Лесная» — в 22:48, 22:53; № 33 — от улицы С. Лифаря в 23:33, 23:50; от ДВРЗ — в 22:38, 22:51.

Также напомним: с 25 сентября в Киеве движение отдельных рейсов автобусов № 20 организовано по сокращенному маршруту — № 20К: по улицам Льва Толстого, Антоновича (в обратном направлении улица Б. Васильковская), через Лыбедскую площадь, бульвар Дружбы Народов, проспект Голосеевский, Науки, по улице Маршальской и обратно.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Киеве снова запустили скоростные трамваи №№ 1 и № 3, а трамваи №№ 28 и 33 ходят по сокращенному графику. Также издание информировало, что на Борщаговке до конца года продлится ремонт пешеходного моста через проспект Л. Курбаса (между улицами Тулузы и Серкова).



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