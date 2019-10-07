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Под Одессой пламя охватило яхту депутата: фото с места происшествия
В ночь с 6 на 7 октября на причале в селе Бурлачья Балка загорелась яхта Всеволода Шаевского, депутата Таировской объединенной территориальной общины. Ранее сообщалось, что в Ровенской области сожгли престижный автомобиль депутата областного совета.
О пожаре на яхте сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Одесской области, а о принадлежности яхты — Facebook-группа «Альтернатива Орг».
Парусная яхта типа «катамаран» загорелась около полуночи. Прибывшие по сигналу пожарные оперативно ликвидировали возгорание. Не сообщается ни то, какой ущерб причинен судну, ни причины пожара. Все это пока устанавливается.
Как сообщалось ранее, в Киеве из-за ремонтных работ произошел пожар в крупном супермаркете — пришлось срочно эвакуировать всех покупателей.
Фото: ГСЧС в Одесской области и Марии Трофон.
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