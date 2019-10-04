- 15:39 Груз задавил людей: выяснились жуткие детали крушения самолета под Львовом
- 15:28 Громкое дело: трансплантолога, задержанного с миллионом долларов, отпустили домой
- 15:23 Новая философия градостроительства: Андрей Вавриш рассказал, почему девелопмент больше не будет закрытым процессом
- 15:12 Убийство Даши Лукьяненко: подозреваемого оставили под стражей
- 15:09 Рада дала добро на прослушку депутатов
- 15:08 «Стал счастливее»: Потап рассказал о жизни с Настей Каменских после свадьбы
- 15:03 «Нет даже в мировой практике»: эксперт назвал «дело о корвалоле» рекордсменом по срокам рассмотрения
- 14:56 Переполох на Крымском мосту: возле опоры обнаружили авиабомбы
- 14:50 СМИ рассказали, как нардепы пытаются «перекроить» табачный рынок в пользу своих структур
- 14:40 Лукашенко помиловал украинского журналиста Шаройко
- 14:39 В Киеве у взяточника-трансплантолога изъяли миллион долларов
- 14:23 Собчак засветила округлившийся живот в чужой спальне
Под Ровно сожгли авто депутата: фото с места происшествия
В Костополе Ровенской области подожгли автомобиль Mercedes-Benz. Ранее в столице злоумышленники подожгли детский сад. О пожаре в Костополе сообщает Национальная полиция.
На место возгорания оперативно прибыли спасатели и обнаружили полностью охваченный пламенем автомобиль. За 10 минут огонь удалось погасить — пострадавших нет, но пожар уничтожил салон и переднюю часть автомобиля.
Автомобиль Mercedes-Benz G63 загорелся в частном хозяйстве 58-летнего депутата Ровенского областного совета. Хозяин машины в это время находился в доме.
С места происшествия полицейские изъяли остатки полимерной емкости с характерным запахом горюче-смазочных материалов и металлический предмет цилиндрической формы, который похож на корпус пиротехнического средства типа файер.
Полицейские выясняют обстоятельства происшествия.
Ранее сообщалось, что в Одессе мужчина сжег дом вместе с бывшей женой.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Жена говорит мужу: — В Африке есть племена, где мужья продают своих жен. Если бы мы там жили, ты бы меня продал? — Ни за что! Я бы тебя... подарил.