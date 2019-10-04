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Украина

Под Ровно сожгли авто депутата: фото с места происшествия

14:03 4 октября 2019 290
Сгоревший Mercedes-Benz
Инф. «ФАКТОВ»

В Костополе Ровенской области подожгли автомобиль Mercedes-Benz. Ранее в столице злоумышленники подожгли детский сад. О пожаре в Костополе сообщает Национальная полиция.

На место возгорания оперативно прибыли спасатели и обнаружили полностью охваченный пламенем автомобиль. За 10 минут огонь удалось погасить — пострадавших нет, но пожар уничтожил салон и переднюю часть автомобиля.

Автомобиль Mercedes-Benz G63 загорелся в частном хозяйстве 58-летнего депутата Ровенского областного совета. Хозяин машины в это время находился в доме.

С места происшествия полицейские изъяли остатки полимерной емкости с характерным запахом горюче-смазочных материалов и металлический предмет цилиндрической формы, который похож на корпус пиротехнического средства типа файер.

Полицейские выясняют обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в Одессе мужчина сжег дом вместе с бывшей женой.

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