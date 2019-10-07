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- 15:45 Мы от этой проблемы не избавимся: новый глава Нацполиции оценил возможность легализации проституции и оружия
Мы от этой проблемы не избавимся: новый глава Нацполиции оценил возможность легализации проституции и оружия
Новоназначенный глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко не поддерживает легализацию ношения оружия, по крайней мере, пока в стране не завершатся боевые действия и не будет перекрыт постоянный источник поступления нелегального оружия. Об этом полицейский заявил в интервью LB.ua.
Также Клименко выступил против легализации легких наркотиков
«Что касается легализации легких наркотиков, я видел, чем заканчивается прием легких наркотиков у детей. Считаю, общество пока к этому не готово», — сказал он.
А вот против игорного бизнеса глава НПУ в принципе не возражает, но только при условии, что он будет находиться в руках государства и им же будет контролироваться. Такое же отношение у полицейского и к легализации проституции.
«Если на государственном уровне будет принято цивилизованное, законодательное решение по легализации проституции, наверное, да. Потому что мы все равно от этой проблемы не избавимся», — сказал он.
Напомним, 29 сентября, Кабинет министров одобрил проект закона, предусматривающий легализацию игорного бизнеса в Украине. Этот проект предусматривает проведение азартных игр исключительно на территории отелей, а также на игорном оборудовании которое соответствуют международным стандартам, а также с применением соответствующего программного обеспечения.
Ранее президент Владимир Зеленский поручил принять до 1 декабря 2019 года о легализации игорного бизнеса. Ответственными за это были назначены Дмитрий Разумков и Давид Арахамия. Предполагается, что игровые заведения начнут действовать в черноморских отелях высшего класса.
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