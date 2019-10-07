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Где в Киеве бесплатно проверить здоровье с 8 по 11 октября: адреса и расписание
Жителей столицы традиционно приглашают на бесплатную экспресс-диагностику. На прошлой неделе в медпункты, работающих во всех районах Киева, обратились почти тысяча киевлян. Всего же услугами проекта «Врач в вашем доме» воспользовались более 100 тысяч человек. В ближайшие дни, с 8 по 11 октября, в медпунктах при необходимости можно получить также первичные консультации относительно общего состояния здоровья.
В рамках проекта врачи могут посетить пациентов и дома. Так, на минувшей неделе мультидисциплинарные бригады (в их составе семейный врач, узкопрофильные специалисты) 69 раз выезжали к немощным людям. А всего за время действия проекта бригады медиков раз побывали у более чем шести с половиной тысяч пациентов.
Простые и быстрые тесты позволяют специалистам оперативно определить отклонения в организме, чтобы с помощью рекомендаций семейного доктора и грамотного лечения прийти к хорошим результатам. Ранее врач-кардиолог Ольга Пантась рассказала о нетипичных симптомах сердечной недостаточности.
График работы медпунктов (как правило, они работают с 11:00 до 14:00) с 8 по 11 октября:
Голосеевский район (
- 8—11 октября — улица Васильковская, 27, корп. 1 (центр активного долголетия граждан);.
Дарницкий район
- 8 октября — улицы Срибнокильская, 20 В, аптека «Фармсоюз», Бориспольская, 34 (аптека № 56);
- 9 октября — Харьковское шоссе, 121 (аптека «Альта-С»);
- 10 октября — улицы Олийныка, 21 (центр оказания админуслуг), Вербицкого, 18 (аптека № 62);
- 11 октября — улица Бориспольская, 34 (аптека № 56).
Деснянский район
- 8 октября — проспект Маяковского, 47;
- 9 октября — улица Шолом-Алейхема, 18;
- 10 октября — проспект Маяковского, 73.
Днепровский район
-
8 октября — улицы Сергиенко, 23, амбулатория № 1, Раисы Окипной, 9 (аптека № 109), Миропольская, 1 (аптека № 77);
10:00—13:00— бульвар Перова, 15, аптека № 79 «Фармация»;
-
9 октября — улицы Сергиенко, 23, амбулатория № 1, Митрополита Андрея Шептицкого, 24 (Центральная районная библиотека имени П.Г. Тычины),
14:00—16:00— улица Пожарского, 8а, жэо № 402;
- 10 октября — улицы Сергиенко, 23, амбулатория № 1, Русановская набережная, 24/51, аптека № 103, улица Миропольская, 13а, жэо № 404;
- 11 октября — улицы Двинская, 19, амбулатория № 2, улица Миропольская, 1 (аптека № 77).
Оболонский район
- 8 октября — улица Рокоссовского, 4, аптека № 55;
- 9 октября — улица Маршала Тимошенко, 16, первый этаж, центр оказания админуслуг;
- 10 октября — улица П. Панча, 7-б (центр занятости);
- 11 октября — улица Озерная, 18а (управление труда и соцзащиты).
Печерский район
- 9 октября — улица Цитадельная, 4/7 (управление соцзащиты);
- 10 октября — улица Цитадельная, 5/9 (управление соцзащиты);
- 11 октября — улицы Подвысоцкого, 4а, Цитадельная, 4/7 (управление соцзащиты).
Подольский район
- 8 октября — улицы Кирилловская, 107, амбулатория № 4, Мостицкая, 9, амбулатория №№ 6,7;
- 9 октября — улицы Волошская, 47, каб. 322 (Центр первичной медико-санитарной помощи — ЦПМСП № 1), проспект Свободы, 22 (аптека № 51);
- 10 октября — улица Волошская, 47, каб. 113, проспект Свободы, 22 (аптека № 51);
- 11 октября — улица Полковая, 57 (амбулатория № 1), Мостицкая, 9, каб. 250.
Святошинский район
-
9 и 11 октября —
9:00—12:00— проспект Победы, 97, 11:00—14:00— проспект Победы, 148/1 (аптека № 78).
Соломенский район
- 8 октября — проспект Воздухофлотский, 40 (управление соцзащиты), бульвар Гавела, 83а (территориальный центр соцобслуживания);
- 9 октября — улица Липковского, 27/5 (аптека № 17), проспект Победы, 45, аптека № 36;
- 10 октября — проспект Комарова, 3 (Медгородок), улица Соломенская, 17;
- 11 октября — проспект Воздухофлотский, 41 (райадминистрация).
Шевченковский район (прием
- 8 октября — улица Б. Хмельницкого, 24 (райадминистрация), ЦПМСП № 1;
- 9 октября — улица Сечевых Стрельцов, 10, аптека № 7, ЦПМСП № 2;
- 10 октября — улица Б. Хмельницкого, 24, райадминистрация, ЦПМСП № 3;
- 11 октября — улица Исаакяна, 2 (аптека № 90), ЦПМСП № 1.
Напомним, в Киеве работают коммунальные центры круглосуточной стоматологической помощи: для взрослых — на улице Шота Руставели, 26 (имеется хирургический кабинет, стерилизационная, рентген-кабинет, бесплатно обслуживают участников АТО), детский — на улице Подвысоцкого, 4б (на базе детской клинической больницы № 7).
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