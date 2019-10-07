Украина

В Киеве выпал первый снег: в сети показали видео

В Киеве 7 октября выпал первый в сезоне снег. Таким образом, столица присоединилась к списку украинских городов, жители которых наблюдали погодную аномалию.

По данным синоптиков, температура воздуха в Киеве утром составляла 0 градусов, а в ближайшие несколько дней, согласно прогнозу синоптиков, она может сниться до минус 5 градусов.

В сети появились первые снежные видео, снятые в центре столицы и в спальном районе.

У Києві випав сніг — сьогодні зранку у столиці була нульова температура pic.twitter.com/jjr7uJXCnu — hromadske (@HromadskeUA) 7 октября 2019 г.

Напомним, в Буковеле 7 октября выпал сильный снег, и в сети заговорили о возможности открытия лыжного сезона.

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