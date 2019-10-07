Стало известно, ради кого молодой муж бросил Лолиту Милявскую (фото)

Шоу-бизнес

Пока певица Лолита тяжело переживает разрыв с пятым мужем Дмитрием Ивановым, он наслаждается новыми отношениями. В распоряжение российских СМИ попали снимки, на которых Дмитрий гулял на свадьбе друга в Литве. Рядом с ним за столом была замечена эффектная брюнетка. Они весь вечер сидели рядом, вели себя, как влюбленная пара.

Как сообщает Super.ru, новой спутницей 44-летнего Иванова является Ольга Кулиева, родом из Беларуси. Она — успешная бизнесвумен в области косметологии. Ольга воспитывает 14-летнюю дочь. Говорят, Иванов закрутил роман с состоятельной женщиной, когда еще жил с Лолитой.

Пока ни Дмитрий, ни Ольга отношения не комментируют. Зато на снимки отреагировала Лолита и назвала пассию мужа очередной жертвой.

«Что могу сказать? Прекрасно! Прекрасно сидят на нем вещи, купленные мной, и часики блестят, подаренные мной в Нью-Йорке… Наверное, и свадебная цепочка на месте и трусы, купленные тоже мной. Девушка симпатичная, ничего не скажешь, наверное, и богатая! Поздравляю новую „жертву“. Честно, для меня это не сюрприз, я — женщина взрослая, умная», — сказала Милявская.

Напомним, о расставании с мужем певица заговорила на фестивале «Новая волна» в Сочи, когда расплакалась на репетиции. Лолита надеялась наладить отношения с супругом, рассказывала, как тяжело переживает и пишет ему по ночам смс. Но сохранить брак не удалось. Причины расставания озвучивать не стали. Милявская призналась, что делить имущество с Дмитрием будут цивилизовано, ведь они заключали брачный контракт.

Недавно Лолита показала фигуру в откровенном белье.

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