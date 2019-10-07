- 16:54 Штайнмайер отреагировал на критику своей формулы по Донбассу
- 16:44 Под Киевом молодчики били мужчину электрошокером ради видео для Instagram
- 16:41 Социальный проект «Город профессий»: сеть АЗК БРСМ-Нафта стала специальным партнером за право детей выбирать любимое дело
- 16:39 Гороскоп на 8 октября для всех знаков зодиака
- 16:25 Стало известно, ради кого молодой муж бросил Лолиту Милявскую
- 16:24 Усик — Спонг: прогнозы букмекеров на дебют украинца в супертяжах
- 16:19 В Киеве выпал первый снег: в сети показали видео
- 16:16 День юриста 2019: красивые поздравления, смс и открытки
- 16:04 На Мендель подали заявление в полицию
- 16:03 Где в Киеве бесплатно проверить здоровье с 8 по 11 октября: адреса и расписание
- 15:54 Бездомная певица из России, которую «нашли» в метро Лос-Анджелеса, впервые выступила на сцене и произвела фурор
- 15:45 Мы от этой проблемы не избавимся: новый глава Нацполиции оценил возможность легализации проституции и оружия
Стало известно, ради кого молодой муж бросил Лолиту Милявскую (фото)
Пока певица Лолита тяжело переживает разрыв с пятым мужем Дмитрием Ивановым, он наслаждается новыми отношениями. В распоряжение российских СМИ попали снимки, на которых Дмитрий гулял на свадьбе друга в Литве. Рядом с ним за столом была замечена эффектная брюнетка. Они весь вечер сидели рядом, вели себя, как влюбленная пара.
Как сообщает Super.ru, новой спутницей 44-летнего Иванова является Ольга Кулиева, родом из Беларуси. Она — успешная бизнесвумен в области косметологии. Ольга воспитывает 14-летнюю дочь. Говорят, Иванов закрутил роман с состоятельной женщиной, когда еще жил с Лолитой.
Пока ни Дмитрий, ни Ольга отношения не комментируют. Зато на снимки отреагировала Лолита и назвала пассию мужа очередной жертвой.
«Что могу сказать? Прекрасно! Прекрасно сидят на нем вещи, купленные мной, и часики блестят, подаренные мной в Нью-Йорке… Наверное, и свадебная цепочка на месте и трусы, купленные тоже мной. Девушка симпатичная, ничего не скажешь, наверное, и богатая! Поздравляю новую „жертву“. Честно, для меня это не сюрприз, я — женщина взрослая, умная», — сказала Милявская.
Напомним, о расставании с мужем певица заговорила на фестивале «Новая волна» в Сочи, когда расплакалась на репетиции. Лолита надеялась наладить отношения с супругом, рассказывала, как тяжело переживает и пишет ему по ночам смс. Но сохранить брак не удалось. Причины расставания озвучивать не стали. Милявская призналась, что делить имущество с Дмитрием будут цивилизовано, ведь они заключали брачный контракт.
Недавно Лолита показала фигуру в откровенном белье.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужик приходит домой пьяный, все лицо в помаде, на одежде длинные рыжие волосы… Жена: — Ну и что ты на этот раз придумаешь?! — Ты не поверишь! С клоуном подрался...