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«Захар Беркут» с Робертом Патриком и другие премьеры недели: что посмотреть в кино в выходные (видео)

В украинский прокат выходят пять новых фильмов, в том числе «Захар Беркут», снятый совместно отечественными и американскими кинематографистами. Конкуренцию ему составит, очевидно, голливудский триллер «Двойник» с Уиллом Смитом в главной роли. В драме «После свадьбы» сыграли голливудские звезды Джулианна Мур и Мишель Филлипс. Оригинальный взгляд на решение проблемы повального увлечения смартфонами предлагает американская комедия «Джекси». Поклонникам французского кинематографа прокатчики приготовили пикантную комедию «Горячие мамочки». Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о фильме «Джокер» и других картинах, которые вышли в украинский прокат на прошлой неделе.

«Захар Беркут»

(12+, Украина — США, Kinorob, историческая драма, бюджет 113,5 миллиона грн)

Фильм снят по мотивам одноименной повести Ивана Франко. Над экранизацией работал режиссерский дуэт — Ахтем Сеитаблаев и Джон Винн. Главные роли исполнили преимущественно голливудские актеры. В частности, Захара Беркута сыграл Роберт Патрик, известный по фильму «Терминатор-2». Роль Тугара Волка досталась Томми Фленагану («Козырные тузы»). Из украинских актеров в картине задействованы Андрей Исаенко, Олег Волощенко, Виктор Жданов.

Действие фильма разворачивается в начале XIII века в Карпатах. Огромное войско монголо-татар под предводительством хана Бурунды рвется вглубь Европы. Карпатские горцы решили помешать захватчикам. Захар Беркут посылает своих сыновей с дерзки заданием — ночью проникнуть в стан Бурунды и освободить пленных. Хан в ярости. Он клянется наказать Беркута и его охотников…

Съемки фильма проходили в Карпатах рядом с озером Синевир, а также под Киевом. Картина снималась на английском языке, так как сразу предназначалась для международного проката. Для отечественных зрителей был подготовлен украинский дубляж.

Как сообщали ранее «ФАКТЫ», саундтреком к фильму «Захар Беркут» стала песня «Океана Эльзы».

«Двойник»

(12+, США, Paramount Pictures, фантастический боевик)

У этого фильма очень сложная история. Задуман он был еще в 1997 году. За реализацию идеи в разное время брались известные режиссеры Тони Скотт, Кертис Хэнсон, Джо Карнахан. На главную роль приглашались суперзвезды Арнольд Шварценеггер, Сильвестр Сталлоне, Мел Гибсон, Клинт Иствуд, Гаррисон Форд, Шон Коннери. В итоге всякий раз что-то шло не так, проект замораживали. Наконец, сценарий доверили Энгу Ли. Обладатель трех премий «Оскар» («Крадущийся тигр, затаившийся дракон», «Горбатая гора», «Жизнь Пи») привнес в картину подлинный драматизм.

Главная роль досталась Уиллу Смиту («Аладдин»). Он играет наемного убийцу, на которого охотится его клон. Мировая премьера «Двойника» состоялась 1 октября в рамках Международного кинофестиваля в Цюрихе. В США картина выходит в прокат 11 октября. Предварительная продажа билетов уже принесла 7 миллионов долларов. Ожидается, что фильм в первый уик-энд соберет не менее 30 миллионов долларов.

«Джекси»

(16+, США, CBS Films, комедия)

Главный герой фильма Фил ведет замкнутый образ жизни. Смартфон является его единственным другом. Работе это не мешает — Фил составляет музыкальные чарты, используя данные из интернета. О личной жизни молодого человека говорить вовсе не приходится. Но однажды Фил решается сделать апгрейд своему смартфону. И, к удивлению, обнаруживает в новой версии индивидуальную помощницу по имени Джекси. Этот искусственный интеллект берется помочь Филу изменить его жизнь к лучшему…

Главную роль исполнил популярный актер Адам Дивайн («Идеальный голос»). Сняли фильм режиссеры Джон Лукас и Скотт Мур, известные по комедии «Очень плохие мамочки» с Милой Кунис.

«После свадьбы»

(12+, США, Sony Pictures Classics, драма)

Главная героиня фильма — волонтер, которая всю свою жизнь посвятила помощи нуждающимся. Она узнает, что крупная корпорация, которая базируется в Нью-Йорке, выразила желание пожертвовать крупную сумму сиротскому приюту в Калькутте (Индия). Изабель летит в США, чтобы встретиться с теми, кто должен принять окончательное решение по данному вопросу. Там она знакомится с супружеской парой, от которой зависит судьба приюта…

Фильм является ремейком норвежской драмы 2006 года. В качестве сценариста и режиссера выступил Барт Фрейндлих. Одну из главных ролей он доверил своей супруге, известной актрисе Джулианне Мур (премии «Оскар» и «Золотой глобус» за роль в драме «Все еще Элис»). Мишель Филлипс сыграла Изабель. Филлипс — известная актриса, которая четырежды номинировалась на премию Американской киноакадемии. Это были роил в картинах «Горбатая гора», «Голубой Валентин», «7 дней и ночей с Мэрилин» и «Манчестер у моря». Критики считают, что столь сильный актерский дуэт способен обеспечить американскому ремейку успех в прокате.

«Горячие мамочки»

(16+, Франция, Single Man Productions, комедия, бюджет — 4,8 миллиона долларов)

Три подруги детства отправляются на несколько дней на Лазурный берег, чтобы подготовить дом одном из них к продаже. Неожиданно для себя эти женщины, которым под 40 лет, понимают, что за ними постоянно наблюдают трое подростков. Очевидно, этих ребят зрелые женщины привлекают куда сильнее, чем их ровесницы.

Как разрешилась эта пикантная ситуация, рассказывает фильм режиссера Аксель Лафон. Она же исполнила одну из трех главных ролей. Ее партнершами стали Виржини Ледуайен («8 женщин») и Мари-Жозе Кроз («Голгофа»). Во Франции фильм вышел в прокат в мае и собрал 960 тысяч долларов.

Ранее «ФАКТЫ» публиковали интервью с популярным голливудским актером Хоакином Фениксом, который рассказал, что ради роли Джокера в одноименном фильме ему пришлось за месяц сбросить 24 килограмма.

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