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Кинообзор

«Джокер», претендующий на «Оскар», и другие премьеры недели: что посмотреть в кино в выходные

В украинский прокат выходят четыре новых фильма. Премьерой недели безусловно является картина «Джокер». Полнометражный мультфильм «Йети» подходит для похода в кино всей семьей. Острые социальные вопросы поднимает драма «Невинный». «Операция «Колибри» покажет, как работает механизм современной торговли в интернете. Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о фильмах, которые вышли в украинский прокат на прошлой неделе.

«Джокер»

(16+, США, Warner Bros., психологический триллер, бюджет — 55 миллионов долларов)

Премьера фильма состоялась на Венецианском международном кинофестивале, где «Джокер» завоевал главный приз — «Золотой лев». Картину называют одной из лучших в 2019 году. Критики уверены, что она будет выдвинута на соискание премии «Оскар» и ряда других престижных наград.

Снял «Джокера» американский режиссер Тодд Филлипс. И эта работа совершенно не вяжется с его предыдущими картинами. Он преуспел в комедийном жанре. Например, снял популярные фильмы «Старая школа» и «Старски и Хатч». Наибольшей творческой удачей Филлипса до сих пор считалась трилогия «Мальчишник в Вегасе», главные роли в которой исполнили Брэдли Купер, Эд Хелмс и Зак Галифианакис.

Когда в 2016 году Тодд объявил о намерении снять фильм «Джокер», все решили, что речь идет об очередной версии «Бэтмена», только с акцентом на антигерое — Джокере. Высказывались предположения, что Филлипс задумал этакую «черную» комедию, возможно, едкую пародию на картины о супергероях из комиксов. Однако Тодд приготовил сюрприз. Сценарий он написал в соавторстве со Скоттом Сильвером. Содержание хранилось в строжайшем секрете. Было известно только, что картина никак не связана с предыдущими экранизациями комиксов про Бэтмена. В Венеции стало ясно, что Филлипс снял очень глубокое кино. Он исследовал психологию неудачника, отвергнутого обществом, и ставшего на преступный путь.

Очень трудно было найти актера, который сумел бы сыграть такого персонажа. Задача усложнялась тем, что в роли Джокера снимались ранее легендарный Джек Николсон («Бэтмен» 1989 года), талантливый Хит Леджер («Темный рыцарь» 2008 года), покончивший с собой в январе 2008 года в возрасте 28 лет. В «Отряде самоубийц» роль этого персонажа исполнил Джаред Лето. Филлипс долго выбирал. Он рассматривал в качестве претендентов Брэдли Купера, с которым отлично ладит, Адама Драйвера, Джеймса Франко и других. В результате режиссер почти договорился с Леонардо Ди Каприо, но актер в последний момент был вынужден отказаться, так как его пригласил сниматься у себя Квентин Тарантино в картине «Однажды в… Голливуде». Наконец, Филлипс остановился на Хоакине Фениксе. И он блестяще справился с задачей. Подробно о том, как проходили съемки «Джокера», актер рассказал в эксклюзивном интервью, которое «ФАКТЫ» опубликуют в ближайшие дни.

«Йети»

(6+, США — Китай, Universal Pictures, анимационный фильм для семейного просмотра, бюджет — 75 миллионов долларов)

Этот компьютерный мультфильм снят совместными усилиями знаменитой американской студии DreamWorks и китайской компании Pearl Studio. Это история трогательной дружбы девочки из Шанхая и йети. Снежный человек ищет свою семью, и новая подруга старается всячески ему помочь. Однако йети интересуются, с одной стороны, очень богатый человек и, с другой стороны, женщина-зоолог. Каждый из них, руководствуясь разными мотивами, стремится поймать снежного человека…

В США мультфильм вышел в прокат 27 сентября и собрал 31,1 миллиона долларов за неделю. «Йети» — режиссерский дебют Джилл Калтон, которая работала над созданием популярных анимационных картин «История игрушек», «Шрек», «Корпорация монстров», «Сезон охоты».

«Невинный»

(16+, Швейцария — Германия, 8horses, драма)

Главная героиня фильма живет в строгом соответствии с общепринятыми представлениями консервативной христианской морали. Главными приоритетами в ее жизни являются вера, семья, работа. И вдруг из тюрьмы выходит ее бывший любовник. Появление этого человека ставит под сомнение все, чем жила до сих пор героиня картины.

Фильм снял швейцарский режиссер Симон Жакме. Он известен своей предыдущей работой «На войне», которая участвовала в главной конкурсной программе 45-го Киевского международного кинофестиваля «Молодость». Главную роль в «Невинном» исполнила Юдит Хофманн.

«Операция «Колибри»

(12+, Канада — Бельгия, The Orchard, триллер)

Премьера фильма состоялась в рамках Международного кинофестиваля в Торонто в сентябре 2018 года. Он рассказывает о группе специалистов в области высокочастотной торговли, которые готовы на все, чтобы обойти конкурентов и заработать миллионы долларов.

Главные роли в картине исполнили звезды Голливуда Джесси Айзенберг («Соцсеть»), Салма Хайек («Родители легкого поведения»), Александр Скарсгард (сериал «Большая маленькая ложь»). Снял фильм канадский режиссер Ким Нгуен («Ведьма войны»).

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о премьере фильма «Малефисента 2», которую посетила исполнительница главной роли Анджелина Джоли вместе с детьми.

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