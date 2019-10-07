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Социальный проект «Город профессий»: сеть АЗК БРСМ-Нафта стала специальным партнером за право детей выбирать любимое дело
Помощь в развитии и образовании детей — одна из важнейших составляющих программы социальной ответственности БРСМ-Нафта. Отныне компания помогает малышам разобраться, что же такое «профессия», какой она бывает, что позволит им в будущем более осознанно подходить к выбору своего дела.
Поддержка духовного развития, как и активного, здорового образа жизни, опека над специальными учреждениями для детей с особыми потребностями и воспитанниками детских домов — эти и другие социальные проекты, инициируют в компании собственники БРСМ-Нафта Андрей Биба и Светлана Биба. 10 лет назад эти проекты стали добавляться в корпоративную программу и теперь являются традиционными для компании и ее сотрудников.
С сентября 2019 года БРСМ-Нафта стала еще и партнером большого национального проекта, который дает малышам возможность познакомиться с разными профессиями, раскрыть свой потенциал и выбрать дело по душе. К сожалению, по статистике, сегодня свыше половины выпускников вузов не работают по специальности. Причина этого заключается в отсутствии своевременной профориентации, недостатке информации и шаблонном отношении к выбору профессии. Поэтому новая инициатива призвана исправить ситуацию.
5 октября, в Киеве на территории парка Шевченко в рамках национального проекта «Город профессий» БРСМ-Нафта представила детский автозаправочный комплекс, где детвора могла попробовать себя в роли операторов станции, помощников операторов, пистолетчиков, автовладельцев
Эта идея полностью воплощена и в детской миниатюре АЗК в «Городе профессий». Дети получают мастер-класс, в игровой форме постигают азы профессии и приобретают первый взрослый опыт, который в будущем поможет им правильно сориентироваться в выборе специальности.
Кроме того, проект «Город профессий» в Киеве позволил компании интегрировать в обучающий игровой процесс на свежем воздухе, еще и деток из подопечного Уманского межрегионального центра социально-психологической реабилитации детей.
Как отметил собственник сети БРСМ-Нафта Андрей Биба: «Абсолютно всем детям, особенно тем, которые оказались без родительской поддержки, важно показать, что в реальном мире различные блага зарабатываются своей профессией. Чтобы обрести самостоятельность, обустроить свою жизнь и реализоваться, необходимо обучаться и развивать специальные навыки и таланты. И главное — любить то дело, которое ты выбрал в жизни как свою профессию».
Импровизированный «Город профессий» разворачивается в парковых зонах, его посещают тысячи маленьких гостей. В Киеве проект закончил свое путешествие по разным городам Украины. Следующий сезон открывается весной 2020 года: маленьких специалистов будут ждать новые интересные локации, воссоздающие мир бизнеса и современных профессий.
Справка
Национальная сеть БРСМ-Нафта — это 159 современных автозаправочных комплексов по всей территории Украины. Собственниками сети являются украинский предприниматель Андрей Биба и его жена Светлана Биба.
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