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Общество и люди

Киев попал в ТОП лучших городов Европы для гастротуризма

18:51 7 октября 2019 164
Борщ
Инф. «ФАКТОВ»

Авторитетное среди туристов британское издание independent.co.uk назвало недооцененными гастрономические шедевры поваров Киева. Среди них британцы перечислили борщ, «свиные ушки» и вареники «с соусом».

Именно эти кулинарные достижения украинцев позволили гастроэкспертам включить Киев в список самых привлекательных мест для посещения.

«Киевские блюда — безусловно, недооценены. Туристам в украинской столице стоит попробовать не только котлету по-киевски, но и борщ, «свиные ушки», вареники с соусом, посетить ресторан «Канапа», — говорится в статье.

А насытившись, туристам рекомендуют посмотреть Андреевский спуск «напоминающий Монмартр».

Отметим, что к восьми наиболее привлекательных мест Европы издание отнесло Марсель, испанскую Ибицу, итальянские горные курорты Курмайор и Альта-Бадия, Афины и Валетту (Мальта).

Напомним, знаменитый кулинар Экстор Хименес Браво в интервью «ФАКТАМ» назвал свое любимое блюдо украинской кухни.

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