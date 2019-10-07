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Киев попал в ТОП лучших городов Европы для гастротуризма
Авторитетное среди туристов британское издание independent.co.uk назвало недооцененными гастрономические шедевры поваров Киева. Среди них британцы перечислили борщ, «свиные ушки» и вареники «с соусом».
Именно эти кулинарные достижения украинцев позволили гастроэкспертам включить Киев в список самых привлекательных мест для посещения.
«Киевские блюда — безусловно, недооценены. Туристам в украинской столице стоит попробовать не только котлету по-киевски, но и борщ, «свиные ушки», вареники с соусом, посетить ресторан «Канапа», — говорится в статье.
А насытившись, туристам рекомендуют посмотреть Андреевский спуск «напоминающий Монмартр».
Отметим, что к восьми наиболее привлекательных мест Европы издание отнесло Марсель, испанскую Ибицу, итальянские горные курорты Курмайор и Альта-Бадия, Афины и Валетту (Мальта).
Напомним, знаменитый кулинар Экстор Хименес Браво в интервью «ФАКТАМ» назвал свое любимое блюдо украинской кухни.
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