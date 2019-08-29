Украинская кухня прекрасна, но салат «Селедка под шубой» — это ужас! — Эктор Хименес-Браво

Шоу-бизнес

Спустя восемь лет после выхода популярного проекта «МастерШеф» (СТБ) один из его постоянных судей Эктор Хименес-Браво запускает собственное шоу. Оно называется «Прокинься з Ектором» и будет выходить по воскресеньям уже с начала сентября. Ранее «ФАКТЫ» публиковали интервью с экс-судьей «МастерШефа», кулинарным экспертом Татьяной Литвиновой, которая рассказала, как надо питаться летом.

«С возрастом начинаешь ценить состав продуктов»

— Для меня это будет огромный опыт, — сказал «ТелеФАКТАМ» Хименес. — Все только в моих руках, рядом со мной не будет коллег, как в «МастерШефе». Конечно, я взволнован и очень воодушевлен. Знаете, когда работаешь в кадре с коллегами, то каждый будто играет свою роль. Сейчас же роль будет одна — и она моя! Кстати, новая программа не только о кулинарии. Знаю, людям интересно заглянуть в мою личную жизнь, и я ее приоткрою. Многое из того, что расскажу о себе, никто не знает. На кухне, во время готовки, откровения идут как-то органично. Стоишь за плитой, когда у тебя в гостях друг, и невольно начинаешь делиться собственными переживаниями, секретами, проблемами. Думаю, в «Прокинься з Ектором» у нас получится что-то похожее.

— Значит, это не только кулинарный проект?

— В новой программе будет много моих личных секретов и, конечно, кулинарии. Буду готовить из продуктов, которые терпеть не может мой гость. Например, один не переваривает брокколи, цветную капусту, другой — не переносит рыбу. Всю свою жизнь я занимаюсь кулинарным искусством и знаю, что в ресторане люди обычно заказывают те блюда, которые им по душе. Никто не закажет печень, если она ему не нравится. Поэтому новое шоу станет настоящим вызовом для меня. Не обойдется и без признаний героев программы.

Одним из гостей шоу «Прокинься з Ектором» стал известный хореограф Влад Яма

— А у вас были продукты, которые вы ненавидели?

— Конечно. Они есть и сейчас. Всю свою жизнь я ненавижу сушеную рыбу. А в детстве совсем не ел морепродуктов. Любой морской запах был мне неприятен. Я хотел питаться одной пиццей. Мой брат придумал такой трюк: чтобы я ел морепродукты, родители заказывали мне пиццу с морепродуктами. Это сработало. Впервые я сделал попытку самостоятельно попробовать рыбу и морепродукты лет в 18 — тогда уже сам работал на кухне.

Было время, когда просто ненавидел цветную капусту и брокколи. Но начал экспериментировать на кухне, пробовал новые рецепты и просто заставлял себя съедать то, что раньше не нравилось. Кроме того, с возрастом начинаешь ценить состав продуктов, заботишься о своем здоровье и приучаешь себя любить полезные продукты, которые раньше терпеть не мог. Я не всегда ел баранину — из-за специфического запаха. Но сейчас в своем ресторане мы подаем изумительные блюда с ягненком. Думаю, главный секрет того, как полюбить новый продукт, заключается в том, чтобы пробовать его в разных вариациях, искать рецепты и новые техники приготовления.

«На кухне могу расслабиться и думать только о вкусе блюда»

— Кроме собственного шоу, у вас еще одна премьера — девятый сезон «МастерШефа».

— О, у нас удивительная двадцатка участников! Меня впечатлило, насколько по-доброму они относятся друг к другу. Кажется, участники девятого сезона уже знают, как может накаляться атмосфера в павильоне, поэтому ведут себя иначе, чем их предшественники. Больше никаких криков на кухне, весь сезон мы будем много смеяться. К тому же, думаю, многих зрителей удивят способности героев. Я уже восемь лет сужу кулинаров, поэтому был уверен, что могу видеть аматоров насквозь. Мне казалось, некоторые участники слишком зеленые и точно не выживут на «МастерШефе». Но вскоре пришлось полностью изменить свое мнение.

— Героям девятого сезона таки удалось вас удивить?

— И не раз. В этом сезоне у нас будет конкурс, в котором я готовлю вместе с участниками. Это блюда латиноамериканской кухни. Так вот, некоторые участники так вкусно их приготовили, что мне хотелось съесть все до последней крошки! Признаюсь, от готовки на кухне получаю намного больше удовольствия, чем просто снимаясь в программе. Когда стоишь в кадре, тебе нужно следить за своей осанкой, манерами, жестами, держать себя в тонусе. А на кухне я такой, какой есть в реальной жизни. Могу расслабиться и думать только о вкусе блюда. Чувствую, что участникам нравится находиться рядом со мной, готовить вместе. В этом сезоне будет несколько таких конкурсов, когда я поделюсь своими секретами приготовления блюд.

— Помните самый первый сезон «МастерШефа»?

— Лишь недавно думал о том, как много изменилось за девять лет. И это касается не только наших участников, но и всей гастрономической культуры Украины. Когда я впервые прилетел сюда, никто даже не говорил о кулинарии, шефах, поварах. Возможно, люди этого даже не замечают, но «МастерШеф» помог внедрить кулинарию в их обычную жизнь.

Вспомните Украину девять лет назад. Разве для кого-то лазанья, крем-супы были чем-то обыденным? Появилось множество блогеров, рестораны растут как грибы после дождя. Мы открыли новый тренд, новую религию! Думаю, когда СТБ начинал работать над проектом, никто не мог даже предположить, какой эффект произведет он. Раньше рестораны существовали только для олигархов, сейчас все больше обычных людей ходят туда, чтобы просто поесть.

Помню, как в первых сезонах нам на кастинг приносили порезанные и политые шоколадом фрукты, каких-то ежиков из ананасов с глазками из маслин. Слава Богу, сейчас такого «творчества» нет, люди действительно уже кое-что понимают в кулинарии.

— Успели отдохнуть этим летом?

— Прохладное лето в Киеве просто идеально для меня, я не выношу жары. В июле успел ненадолго съездить в Испанию. Обожаю ходить в горы, находиться в тишине и дышать свежим воздухом. Ненавижу лежать на пляже, предпочитаю все время двигаться. Выезжая на природу, испытываю умиротворение и вдохновение.

Думаю, для многих идеальное лето заключается в отпуске и отдыхе. Для меня лето — это работа над телепроектами, открытие летних террас моих ресторанов, разработка меню. Киев отличается от других европейских городов. Во всем мире летом горожане уезжают в отпуск, а туристы приезжают тратить деньги. Поэтому бизнес не останавливается в своем развитии, все прекрасно себя чувствуют. Но в Киеве еще очень слабо развит туризм, и в конце мая весь бизнес просто «скрещивает пальцы» и ждет сентября с мыслями, как пережить лето. В этом смысле во Львове, к примеру, проделана невероятная работа. Там на улицах полно иностранцев!

«Из свеклы можно приготовить суп, любую закуску и даже десерт»

— Несмотря ни на что, говорят, вы открываете уже третий ресторан.

— Это правда. Но это заведение будет не в Киеве, а в Вильнюсе. В Литве очень много фанатов «МастерШефа». Наш проект там тоже показывают по телевидению, поэтому есть все возможности для развития моих ресторанов. Но это не значит, что я забуду об Украине, — почти вся моя жизнь сосредоточена здесь. Кроме того, потенциал в Украине намного больше, чем в Прибалтике. Я просто хочу попробовать себя еще и там.

— О чем вы мечтаете?

— Знаю, что шоу-бизнес в моей жизни не будет длиться вечно. Когда это закончится, напишу книгу со всеми подробностями создания «МастерШефа». У меня полно записей и заметок, не хочу упустить ни одной детали. Думаю, книга точно станет успешной.

— Последний тренд в кулинарном мире — использование локальных продуктов. Какие украинские продукты считаете лучшими?

— Украинская кухня прекрасна. Но салат «Селедка под шубой» — это ужас. Простите, это же сплошной майонез. Кроме того, украинцы любят «Шубу», которая настаивается в холодильнике 24 часа. Яйца, майонез, в состав которых тоже входят яйца, селедка — не думаю, что все вместе это можно назвать здоровой едой.

К «оливье» не имею столько претензий. Он популярен не только в Украине, в Латинской Америке мы тоже часто его ели. По ошибке его там называют Russian salad. Из украинских блюд я обожаю вареники с картошкой, грибами и шкварками. Люблю бануш по рецепту из Каменец-Подольского. Считаю, там он самый лучший в стране. Недавно вернулся из Закарпатья, провел пару дней под Мукачево. Мы готовили бограч на открытом огне — это что-то невероятное!

В Украине полно сезонных фруктов и овощей. Обожаю ягоды: чернику, голубику, клубнику. Могу есть их килограммами. А персики, абрикосы делают меня счастливым. Всегда жду сезона херсонских арбузов, люблю молодую свеклу. Это прекрасный локальный украинский корнеплод. Его часто недооценивают, зачастую просто отваривают. Но из свеклы можно приготовить что угодно: суп, любую закуску и даже десерт.

Ранее популярная ведущая информационной программы «Сегодня» Анна Панова поделилась с «ФАКТАМИ» секретом приготовления вкуснейшего грушевого варенья на молоке, а ведущий популярного проекта «Говорить Україна» Алексей Суханов — идеальной окрошки.

Фото СТБ



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