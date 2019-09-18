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Кинозвезда Наоми Уоттс вышла в свет со своим сыном-девочкой (фото)
50-летняя британская кинозвезда Наоми Уоттс («Малхолланд-драйв», «Бердмен», «Святой Винсент») вышла в свет со своим младшим сыном в Нью-Йорке. Как пишет Daily Mail, мать скромно оделась в синий блейзер в клетку, полосатую футболку и камуфляжные штаны. На голове у нее была шляпа. 10-летнй Сэмюэль, которого чаще называют Сэмми или же его вторым именем — Кай, был в джинсовых шортах и футболке с вышитыми бабочками. Волосы его были собраны в хвост, а на шее красовалось ожерелье из ракушек. Как известно, Сэмми Кай, в отличие от своего 12-летнего старшего брата Саши, предпочитает считать себя девочкой.
Наоми родила двух сыновей от актера Льва Шрайбера. Они, так и не оформив брак официально, расстались в 2016 году после десятилетней совместной жизни, но продолжают совместно воспитывать детей.
Как известно, в Голливуде сейчас популярен «гендерно-флюидный» тип воспитания (то есть человек еще не определился, к какому полу он принадлежит). Так, дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло одевается как мальчик. А приемный сын актрисы Шарлиз Терон считает себя девочкой.
Так, ранее, как писали «ФАКТЫ», Шарлиз рассказала, почему ее сын носит платья.
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.