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Украина

Суд арестовал экс-нардепа Пашинского (видео)

19:29 7 октября 2019 512
Сергей Пашинский
Инф. «ФАКТОВ»

Печерский районный суд Киева арестовал бывшего народного депутата Сергея Пашинского, удовлетворив ходатайство Государственного бюро расследований. Решение огласила судья Олеся Батрин.

По ее словам, бывший нардеп будет находиться под стражей до 4 декабря.

Следователи ГБР просили суд отправить Пашинского под стражу без права внесения залога.

Напомним, Государственное бюро расследований объявило о подозрении Пашинскому в умышленном тяжком телесном повреждении человеку. Речь идет о жителе Васильковского района Киевской области Вячеславе Химикусе, которого в 2017 году депутат ранил в ногу из наградного пистолета.

Тогда в Генпрокуратуре пришли к выводу, что Пашинский действовал в рамках «необходимой обороны», которая исключает его уголовную ответственность, тогда как подозрение вручили Химикусу.

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