Происшествия

Жители столичных массивов Радужный и Воскресенка в панике. В социальных сетях появилась информация о том, что в их районе орудует маньяк, который с ножом нападает исключительно на немолодых мужчин, нанося своим жертвам удар ножом в шею. Причем делает это беспричинно. Ни один из убитых якобы не был ограблен. За три последние недели, по словам местных жителей, было совершено уже три нападения со смертельным исходом.

«Третье нападение на мужчин! И все по Воскресенке и Радужному за последние 3 недели. Почерк безумца одинаковый. К 23:00 выходит на охоту с ножом, без причины, в темном месте подбегает и наносит большим ножом удары в шею и лицо. Так было и на улице Вершигоры. Человек опасен и непредсказуем, поэтому очень важно спасти жизни людей, интересует любая зацепка любая информация», — такое объявление появилось в группе «Радужный+Воскресенка» на Facebook.

В полиции пока не комментируют ситуацию. Тем не менее многие жители Воскресенки и Радужного утверждают, что к ним приходили представители полиции и расспрашивали, не знают ли они что-нибудь об убийствах.

«Сегодня утром была ошарашена. На выходе из лифта встретила полицейских, которые попросили моих показаний, не слышала ли я ночью ничего, не видела ли и т. п? Утро, 8:00, я ни сном, ни духом, вообще не понимаю, что от меня хотят и что произошло. Как оказалось, ночью на детской площадке между домами по улице Вершигоры 5, 5а, 7а был убит мужчина 1945 года рождения… Честно, становится страшно жить в этом мире! До сих пор в каком-то странном состоянии нахожусь от такой информации», — поделилась в социальных сетях своими эмоциями жительница Радужного массива Ольга Жогина-Беер.

«Когда опрашивали людей, то полиция сообщила, что было три нападения. Мужчина просто подходит и бьет в горло ножом», — прокомментировала слухи о маньяке киевлянка Наталья Воробьева.

Как удалось узнать «ФАКТАМ», полиция занимается поисками возможного убийцы. По крайней мере, на сайте Нацполиции можно увидеть фоторобот подозреваемого. Ему на вид 40−45 лет, рост примерно 175−180 сантиметров. Причем этот фоторобот жителям Радужного и Воскресенки показывали и раньше.

«Про убийства не знаю, но возле Курнатовского, 11, где-то месяц назад подрезали парня. В нашем доме на Курнатовского, 11а ходила полиция показывала этот фоторобот и опрашивала жильцов. Жив парень или нет — не знаю, но фоторобот был тот же», — написала в комментариях киевлянка Валентина Луговик-Зарицкая.

О том, что у полиции есть факты об убитых, в одном из комментариев подтвердила и помощник-консультант депутата Киевской госадминистрации Саша Полякова: «Есть убитые и пострадавшие, что уж говорить. Факт есть факт! Посему в одиночку ходить не стоит».

Местные жители решили создать вечерние патрули в тех районах, где происходили убийства.

«Думаю, что каждого из вас тревожит тот факт, что мы далеко не в безопасности. Предлагаю просто начать действовать. Нужно встретиться, самоорганизоваться и патрулировать окрестности. Уже есть несколько человек, которые будут этим заниматься. Даже есть люди с опытом самообороны района в 2014-м против титушек. Но этого очень мало.

Опять же, предлагаю встретиться всем, кто хочет принять участие в этом мероприятии и обсудить все детали вживую, а не публично в интернете.

Место встречи — парковка «Сильпо» в 21:00″, — предложила местная жительница Ольга Животовская.

Кстати, активисты уже задерживали подозрительного мужчину, который поздно вечером разгуливал по городу… с окровавленным ножом в руке.

«Его ищет не только полиция, но и активисты. На днях задержали пьяного с ножом, и руки в крови, в конце Маяковского. Похож, но не он», — рассказал в соцсетях киевлянин Александр Корчинский.

Однако не все местные жители согласны с тем, что улицы в поисках маньяка должны патрулировать гражданские лица.

«А вы готовы нести ответственность, если кого из патрулирующих, не дай Бог, встретят неприятности? Для этих целей есть специально обученные люди, и пусть они патрулируют и оберегают. Обсудить проблемы и дать им на рассмотрение — это да, но не произвол!» — пишет киевлянка Елена Ангел.

Пока нет ясности, действительно ли на массивах Радужный и Воскресенка орудует маньяк, который уже убил нескольких немолодых мужчин, местные жители стараются не выходить по одному из дому после 23:00.

На минувшей неделе «ФАКТЫ» писали о том, что в Харькове задержали сексуального маньяка, который имеет срок за умышленное убийство. Он нападал в лифте на девушек в возрасте от 16 до 22 лет.

Ранее сообщалось, что в Киеве орудует «насильник с фотоаппаратом». На Оболони его жертвой стала 13-летняя девочка.

А в Москве получил пожизненный срок гражданин Узбекистана Бахтиер Матякубов, известный как «маньяк в белых перчатках». Он зарезал 11 женщин в Украине, России и Узбекистане.

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