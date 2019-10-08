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Украина

Мендель попала в новый скандал из-за поста в соцсетях

23:55 7 октября 2019 56
Юлия Мендель
Инф. «ФАКТОВ»

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель оказалась в эпицентре нового скандала, на сей раз из-за неправильной транслитерации названия столицы Украины.

Это произошло в одном из ее постов в Twitter.

В частности, ведущая свою страницу в Twitter исключительно на английском языке чиновница привела цитату из интервью президента для издания Kyodo и написала, что Зеленский давал интервью в Киеве, применив для этого принятое у российских пропагандистов написание «Kiev» вместо привычного для Украины «Kyiv».

Пользователи сети сразу же заметили эту ошибку и бурно отреагировали на нее, указав, что написание Kyiv знают во многих странах мира, но это не относится к пресс-секретарю Зеленского, которая является «переводчиком только с русского».

Также у Мендель спрашивали, когда она наймет репетитора и научится правильно писать столицу страны, в которой проживает. Кроме того, Юле доходчиво объяснили, что работа пресс-секретаря — это не микрофонами журналистов бить, а грамотно освещать действия президента, поэтому ей лучше изучить украинский язык во избежание печального завершения карьеры.

Напомним, что ранее Мендель подарили намордник и поводок — в напоминание об инциденте с журналистом программы «Схемы» Сергеем Андрушко, которого Мендель толкала и не давала подойти к Зеленскому.

Как сообщали «ФАКТЫ», 7 октября известный журналист Даниил Яневский подал заявление в полицию на Юлию Мендель, пресс-секретаря Владимира Зеленского. Оно касается нападения на журналиста Сергея Андрушко и других эпизодов ее «бурной деятельности».

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