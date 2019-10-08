- 00:03 День юриста 2019: шуточные поздравления и прикольные картинки
- 07.10 23:55 Мендель попала в новый скандал из-за поста в соцсетях
- 07.10 23:20 Импичмент Трампу: от Пентагона и Белого дома требуют предоставить документы о военной помощи Украине
- 07.10 23:08 Врачи не заметили пять переломов у пациентки: детали жуткого происшествия в Тернополе
- 07.10 22:50 Лихие девяностые: Ирина Билык поразила ярким образом
- 07.10 22:39 Оккупанты изменили планы запуска поездов по Крымскому мосту
- 07.10 22:09 Россия выдала Украине подозреваемого в жестоком убийстве киевлянина
- 07.10 21:22 Как Кейт Мосс: звезда "Папиных дочек" показала голую грудь
- 07.10 21:17 В Днепре произошла утечка химикатов из цистерны: детали и фото ЧП
- 07.10 20:57 День ангела Сергея: душевные поздравления и открытки
- 07.10 20:43 Сенсация в Швеции: король лишил титулов пятерых своих внуков
- 07.10 20:23 В Харькове осудили террористку, устроившую взрыв в пабе «Стена»
Мендель попала в новый скандал из-за поста в соцсетях
Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель оказалась в эпицентре нового скандала, на сей раз из-за неправильной транслитерации названия столицы Украины.
Это произошло в одном из ее постов в Twitter.
В частности, ведущая свою страницу в Twitter исключительно на английском языке чиновница привела цитату из интервью президента для издания Kyodo и написала, что Зеленский давал интервью в Киеве, применив для этого принятое у российских пропагандистов написание «Kiev» вместо привычного для Украины «Kyiv».
Пользователи сети сразу же заметили эту ошибку и бурно отреагировали на нее, указав, что написание Kyiv знают во многих странах мира, но это не относится к пресс-секретарю Зеленского, которая является «переводчиком только с русского».
Также у Мендель спрашивали, когда она наймет репетитора и научится правильно писать столицу страны, в которой проживает. Кроме того, Юле доходчиво объяснили, что работа пресс-секретаря — это не микрофонами журналистов бить, а грамотно освещать действия президента, поэтому ей лучше изучить украинский язык во избежание печального завершения карьеры.
Напомним, что ранее Мендель подарили намордник и поводок — в напоминание об инциденте с журналистом программы «Схемы» Сергеем Андрушко, которого Мендель толкала и не давала подойти к Зеленскому.
Как сообщали «ФАКТЫ», 7 октября известный журналист Даниил Яневский подал заявление в полицию на Юлию Мендель, пресс-секретаря Владимира Зеленского. Оно касается нападения на журналиста Сергея Андрушко и других эпизодов ее «бурной деятельности».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Милая, я летел к тебе на крыльях любви! - Три дня?! - Так ведь ветром все время сносило...