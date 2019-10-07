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На Мендель подали заявление в полицию
7 октября известный журналист Даниил Яневский подал заявление в полицию на Юлию Мендель, пресс-секретаря Владимира Зеленского. Оно касается нападения на журналиста Сергея Андрушко и других эпизодов. Об этом заявитель сообщил в Facebook.
В заявлении Даниил Яневский подробно остановился на действиях Юлии Мендель и добавил:
«Это не единичный случай препятствования законной деятельности журналистов и выполнению Президентом Украины своих конституционных обязанностей со стороны данного лица. Так, например, 15 сентября 2019 она оттолкнула журналиста «Радио «Свобода» Кристофера Миллера от Президента Украины, чем помешала Главе государства завершить ответ на вопрос, а журналисту — выполнять свои профессиональные обязанности».
В заявлении Даниила Яневского содержится просьба начать уголовное производство в отношении Юлии Мендель.
Ранее сообщалось, что Юлия Мендель считает недовольство ее поведением — всего лишь манипуляцией.
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