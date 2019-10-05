Скандал с Мендель: пресс-секретарь Зеленского пожаловалась на травлю

Украина

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель, имя которой в последние несколько дней упоминается в связи с неблаговидным поведением и нестандартными ситуациями, прокомментировала свой конфликт с представителями СМИ.

Напомним, во время визита в США Мендель напала на журналиста Сергея Андрушко, а затем попыталась объяснить мотивы своих действий тем, что таким образом она защищала первое лицо государства.

Девушка считает недовольство, которое вызвало ее поведение, манипуляцией. Она также рассказала о планах встретиться с журналистом Сергеем Андрушко.

Видео опубликовано на странице BIHUS.info в Facebok.



На вопрос журналиста о том, не хотела бы пресс-секретарь Зеленского извиниться перед Андрушко, от которого она «защищала первое лицо», Мендель ответила, что с ней связались из комитета по свободе слова и предложили встретиться с Андрушко, чтобы уладить конфликт.

Сама пресс-секретарь не видит в своем поведении ничего из ряда вон выходящего. Говоря о свободе слова, Мендель призвала общественность понимать, где «заканчивается дискуссия и начинается просто травля».

Мендель также сказала, что понимает, что журналист Андрушко в минувшие выходные «получил наиболее резонансный сюжет за всю свою карьеру», но, даже если она вела себя неправильно это «не должно вызывать такого уровня травли, буллинга и харрассмента».

Мендель также вспомнила и о стандартах журналистики, обидевшись, что пост о наморднике под Офисом президента, поддержал один из журналистов.

В итоге Мендель согласилась, что нужно налаживать «взрослый диалог» между людьми и пообещала прийти на заседание комитета по свободе слова и там определиться.

Напомним, Национальный союз журналистов призвал пресс-секретаря президента Украины Юлию Мендель и Офис президента извиниться перед журналистским сообществом за недопустимое поведение по отношению к работникам медиа.

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