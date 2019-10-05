- 20:32 Где смотреть онлайн ЧМ по легкой атлетике: прямые трансляции финалов с участием украинцев
- 20:16 Жуткое ДТП в Румынии: 10 человек погибли от столкновения фуры с автобусом
- 20:02 В Софийском соборе обнаружены граффити на польском, чешском, немецком английском и латинском языках
- 19:49 Под общежитием в центре Днепра провалился асфальт: фото и видео с места ЧП
- 19:29 В России устроили акцию поддержки шамана, который собирался изгнать Путина из Кремля
- 19:26 Королевские болельщики: Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми были замечены на футбольном матче
- 19:10 Скандал с Мендель: пресс-секретарь Зеленского пожаловалась на травлю
- 19:09 Беринчик – Морено: где смотреть чемпионский бой
- 18:36 Марафон в Киеве: какие дороги перекроют 6 октября (карты)
- 18:28 Головкин – Деревянченко: онлайн-трансляция чемпионского боя за два титула
- 18:09 В Марьинке прогремел смертельный взрыв в жилом доме: опубликованы фото с места трагедии
- 17:49 Убил женщину, ранил ее мужа и дочь: на Волыни отправили под арест 14-летнего мальчика
Скандал с Мендель: пресс-секретарь Зеленского пожаловалась на травлю
Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель, имя которой в последние несколько дней упоминается в связи с неблаговидным поведением и нестандартными ситуациями, прокомментировала свой конфликт с представителями СМИ.
Напомним, во время визита в США Мендель напала на журналиста Сергея Андрушко, а затем попыталась объяснить мотивы своих действий тем, что таким образом она защищала первое лицо государства.
Девушка считает недовольство, которое вызвало ее поведение, манипуляцией. Она также рассказала о планах встретиться с журналистом Сергеем Андрушко.
Видео опубликовано на странице BIHUS.info в Facebok.
На вопрос журналиста о том, не хотела бы пресс-секретарь Зеленского извиниться перед Андрушко, от которого она «защищала первое лицо», Мендель ответила, что с ней связались из комитета по свободе слова и предложили встретиться с Андрушко, чтобы уладить конфликт.
Сама пресс-секретарь не видит в своем поведении ничего из ряда вон выходящего. Говоря о свободе слова, Мендель призвала общественность понимать, где «заканчивается дискуссия и начинается просто травля».
Мендель также сказала, что понимает, что журналист Андрушко в минувшие выходные «получил наиболее резонансный сюжет за всю свою карьеру», но, даже если она вела себя неправильно это «не должно вызывать такого уровня травли, буллинга и харрассмента».
Мендель также вспомнила и о стандартах журналистики, обидевшись, что пост о наморднике под Офисом президента, поддержал один из журналистов.
В итоге Мендель согласилась, что нужно налаживать «взрослый диалог» между людьми и пообещала прийти на заседание комитета по свободе слова и там определиться.
Напомним, Национальный союз журналистов призвал пресс-секретаря президента Украины Юлию Мендель и Офис президента извиниться перед журналистским сообществом за недопустимое поведение по отношению к работникам медиа.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!