«Даша Букина» нашлась: стало известно, «куда пропала» Наталья Бочкарева

Шоу-бизнес

После «таинственного исчезновения» звезды сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкаревой поклонники актрисы не на шутку встревожились, не попала ли актриса в новую неприятность. Об этом пишет КП.

К счастью, свет на неожиданную пропажу пролил друг Натальи Бочкаревой музыкант Андрей Ковалев.

«Она не хочет общаться. Адвокаты запретили», — сообщил он.

По словам Ковалева, Бочкарева живет все в той же квартире, однако из дома не выходит, став добровольной затворницей.

Также музыкант подтвердил, что Наталья по-прежнему плохо себя чувствует, но все же уделяет много времени детям. В школу их водит ее супруг. Правда, он не уточнил, о каком муже идет речь. Ведь с отцом детей артистка находится в разводе.

Актриса не собирается покидать Москву, так как находится под подпиской о невыезде. «Уголовное дело заведено. Она может быть невыездная», — цитирует Андрея «360».

Также музыкант рассказал, что школа-студия Бочкаревой для одаренных детей переезжает в другое место. Ковалев помогает артистке в этом.

Кстати, именно музыкант ранее сообщил, что у Бочкаревой на фоне громкого скандала парализовало половину лица. Он уточнил, что Наталья до конца не понимает, что с ней произошло.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», сотрудники ГИБДД 28 сентября остановили автомобиль, за рулем которого, по некоторым данным, была Наталья Бочкарева, для проверки документов. Полицейские обратили внимание на странное поведение женщины. Они спросили, не употребляла ли та запрещенные вещества. Та не стала отпираться и рассказала о спрятанной у себя в трусах купюре с кокаином. Источники в правоохранительных органах уверяют, что задержанная — Наталья Бочкарева. Сама артистка опровергла эту информацию, а позже обратилась к поклонникам.

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