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В зону разведения сил на Донбассе стянули полицию: что об этом известно
Во время разведения войск в Золотом Луганской области безопасность жителей будут обеспечивают дополнительные силы Нацполиции. Об этом сообщил первый замглавы ведомства Вадим Троян. Напомним, на днях в Золотое для защиты населения прибыл лидер «Нацкорпуса» Андрей Билецкий вместе с ветеранами АТО.
По словам Трояна, для усиления патрулирования были привлечены 36 сотрудников патрульной службы особого назначения из Кировоградской и Луганской областей.
Также он отметил, что на территории Золотого и Катериновки в Попаснянском районе Луганщины полноценно функционирует полицейская станция, где несет службу участковый офицер полиции.
Глава Нацполиции Луганской области Сергей Колесник подчеркнул, что правоохранители готовы круглосуточного реагировать на любые обращения граждан.
«Мы круглосуточно готовы к немедленному реагированию на любое обращение или сообщение жителей», — заявил Колесник.
Напомним, в понедельник, 7 октября, пророссийские боевики, в очередной раз нарушив минске договоренности, обстреляли участок фронта в районе Золотого, где должен был начаться отвод войск. Жители Золотого заявили категорическое несогласие с решением власти отвести украинские войска, считая, что на их место придут боевики.
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