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В Минобороны рассказали, когда начнется новое разведение сил на Донбассе
После разведения сил и средств в районе Станицы Луганской, создание безопасных районов планируется вокруг населенных пунктов Золотое и Петровское. Об этом говорится на странице министерства обороны в Facebook.
В ведомстве напомнили, что в 2016 году было подписано рамочное решение Трехсторонней контактной группы по Донбассу о разведении сил и средств на трех участках, границы которых закреплены в договоренностях: в Золотом, Петровском и Станице Луганской. Сейчас проходит его реализация.
Разведение происходит на расстояние 1 км от линии разграничения и является зеркальным, то есть должно осуществляться как украинской стороной, так и сторонами так называемых «ДНР» и «ЛНР».
Основное условие начала разведения войск — соблюдение режима прекращения огня на участке разведения в течение 7 дней.
Процесс разведения войск будет происходить последовательно, в два этапа: первый этап — отвод личного состава с обеих сторон, второй — демонтаж инженерных сооружений и дальнейшее разминирования территорий.
«На сегодня в Станице Луганской завершился первый этап разведения, и идет процесс демонтажа инженерных сооружений. Чтобы на этом участке не было перемещения войск, наблюдатели СММ ОБСЕ осуществляют мониторинговую деятельность, а процесс отвода контролируют представители Общего центра по контролю прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК). Следующими участками разведения станут н.п. Золотое и Петровское», — говорится в сообщении.
Напомним, 1 октября спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик сообщил, что по итогам очередного раунда переговоров стороны договорились возобновить с 7 октября разведение сил и средств в Золотом и Петровском.
Как сообщали «ФАКТЫ», Генеральный штаб Вооруженных сил Украины разрабатывает план разведения сил и средств на линии разграничения на Донбассе. Ранее президент Зеленский заявил, что процесс разведения войск в зоне ООС пройдет в два этапа. Сначала Украина должна отвести войска в районе Золотое — Петровское, а затем — по всей территории линии соприкосновения.
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