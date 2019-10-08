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Шоу-бизнес

Украинка Ксения Симонова произвела фурор на шоу талантов в Великобритании (фото, видео)

9:34 8 октября 2019 33
Ксения Симонова
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Победительница шоу «Україна має талант» Ксения Симонова продолжает покорять мировую публику. Ранее она сенсационно выступила в американском проекте «America's Got Talent», а сейчас впечатлила судей шоу талантов в Великобритании «Britain's Got Talent: Champions». После трогательного номера Ксении жюри не жалели комплиментов и аплодировали украинке стоя.

Симонова покорила шоу с первого выступления еще на этапе отбора. Она получила «золотую» кнопку, которая позволила сразу выйти в финал. В итоге Симонова заняла третье место в британском шоу, как и в американском в прошлом году.

Финальный номер Симонова посвятила памяти принцессы Дианы.

Сейчас в Украине стартовали несколько телевизионных шоу. На канале СТБ в «Х-Факторе» демонстрируют свои вокальные данные самоучки и любители, а на «1+1» звезды учатся танцевать вместе с профессиональными хореографами на паркете проекта «Танці з зірками».

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