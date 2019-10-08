- 09:42 Украинцам могут разрешить получать права без обучения в автошколе
- 09:41 Обессиленный, но счастливый: коту пришлось ставить капельницу после оргии с пятью кошками в отеле для животных
- 09:40 Спонг провалил допинг-тест перед боем с Усиком
- 09:34 Украинка Ксения Симонова произвела фурор на шоу талантов в Великобритании
- 09:28 Совершила кражу в детском саду: наглая воровка в Киеве попала на видео
- 09:23 День юриста 2019: красивые поздравления, смс и открытки
- 09:18 «Еще не на пенсии»: представитель ОБСЕ отказался говорить об оккупации Крыма Россией
- 08:58 Подружка Даши Букиной изменилась до неузнаваемости
- 08:57 Неожиданно: стало известно тайное кодовое имя королевы Елизаветы II, которым называют ее офицеры охраны
- 08:53 Доллар снова подорожал: курс валют на сегодня
- 08:49 Еврейский праздник Йом-Кипур: что запрещено в День великого прощения
- 08:33 В зону разведения сил на Донбассе стянули полицию: что об этом известно
Украинка Ксения Симонова произвела фурор на шоу талантов в Великобритании (фото, видео)
Победительница шоу «Україна має талант» Ксения Симонова продолжает покорять мировую публику. Ранее она сенсационно выступила в американском проекте «America's Got Talent», а сейчас впечатлила судей шоу талантов в Великобритании «Britain's Got Talent: Champions». После трогательного номера Ксении жюри не жалели комплиментов и аплодировали украинке стоя.
Симонова покорила шоу с первого выступления еще на этапе отбора. Она получила «золотую» кнопку, которая позволила сразу выйти в финал. В итоге Симонова заняла третье место в британском шоу, как и в американском в прошлом году.
Финальный номер Симонова посвятила памяти принцессы Дианы.
Сейчас в Украине стартовали несколько телевизионных шоу. На канале СТБ в «Х-Факторе» демонстрируют свои вокальные данные самоучки и любители, а на «1+1» звезды учатся танцевать вместе с профессиональными хореографами на паркете проекта «Танці з зірками».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.