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Чтоб не затмили: невесту раскритиковали за то, что она одела своих подружек в «мешки для мусора» и кроссовки (фото)
Свадебный этикет довольно сложен. Так, на торжество не рекомендуется приходить в черном (недавно герцогине Сассеской Меган Маркл досталось в соцсетях, когда она заявилась в черном платье от Valentino на свадьбу своей подруги-дизайнера Миши Нону).
В то же время дурным тоном считается приходить также в белом или слишком эффектном наряде, чтобы не затмить невесту.
Одна из невест, похоже, решила особо позаботиться о том, чтобы ни одна из ее подруг не смогла ее превзойти в столь важный для любой девушки день. Подружкам невесты был предъявлен странный дресс-код. Ради этого решено было даже поступиться правилом относительно черного цвета.
На платформе Reddit была опубликована фотография на которую обратило внимание британское издание Mirror. Фото было озаглавлено: «Не знал, что Hefty наладил собственную линию свадебной одежды». Как известно, Hefty — это торговая марка товаров для дома, прежде всего мешков и баков для мусора.
Тем самым пользователь намекает, что черные, блестящие платья подружек невесты похожи на мусорные мешки. Много вопросов у пользователей также вызвала обувь девушек — выглядывающие из-под платьев кроссовки разных оттенков синего цвета.
«Какого черта они надели это на свое тело и ноги?», — писали в комментариях. А кто-то еще отметил, что ему все кажется нормальным, так как он не следит за модой.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что миллиардершу Кайли Дженнер из-за ее слишком сексуального платья обвинили в грубости и попытке затмить на свадьбе жену Джастина Бибера.
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