Украина

Виктор Трепак назначен заместителем генпрокурора Рябошапки: что о нем известно

8 октября генеральный прокурор Руслан Рябошапка, который заявил о пересмотре дела по компании Burisma, подписал приказ о назначении Виктора Трепака своим заместителем. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Виктор Трепак имеет два высших образования: окончил Львовский государственный университет имени Ивана Франко и Львовский институт внутренних дел при Национальной академии внутренних дел Украины. Он кандидат юридических наук и участник боевых действий на Востоке Украины.

Журналист Сергей Лещенко отмечает, что Виктор Трепак участвовал в разоблачении «бриллиантовых прокуроров», но в знак протеста против саботажа расследования со стороны президента Порошенко и генпрокуратура Шокина ушел в отставку. Он также передал в НАБУ полный текст «черной бухгалтерии Партии регионов».

С 2015 по 2016 годы Виктор Трепак работал первым заместителем председателя Службы безопасности Украины. С июля 2016 по 31 августа 2018 был профессором кафедры Национальной академии СБУ, а с 1 сентября 2018 года по октябрь 2019 — доцентом кафедры уголовного права и криминологии Львовского национального университета имени Ивана Франко.

Ранее сообщалось, что новое руководство ГПУ расследует деятельность предшественников, в том числе Луценко.

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