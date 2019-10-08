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Украина

Россия должна ответить: Сенцов предоставил ООН важные сведения о своем заключении

11:24 8 октября 2019 205
Сенцов
Инф. «ФАКТОВ»

Украинский режиссер Олег Сенцов, месяц назад вернувшийся в Украину в результате обмена с Россией, в офисе Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине предоставил информацию о своем содержании в российском заключении. Об этом сообщает пресс-служба Мониторинговой миссии ООН.

«Мы говорили о его содержании под стражей и тюремном заключении в Крыму и в Российской Федерации. На протяжении этих лет мы поддерживали связь с адвокатом Сенцова и анализировали судебные решения по его делу. Для нас было крайне важно встретиться с Олегом лично и задокументировать нарушения прав человека в его деле», — отмечается в сообщении.

По словам представителей ООН, «информация, собранная во время интервью будет использована для анализа ситуации с правами человека в Крыму, подготовки публичных докладов и адвокации для привлечения виновных к ответственности».

Представители Мониторинговой миссии ООН намерены встретиться и опросить всех, кто вернулся в Украину в рамках украинско-российского обмена 7 сентября.

Ранее Сенцов дал большое интервью российской «Новой газете», в котором рассказал, как работает карательная система Кремля.

Напомним, Олег Сенцов заявил, что его «маленькой мечтой» является осуществление справедливости в том, чтобы президент России Владимир Путин ответил за свои преступления в суде Гааги.

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