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Россия должна ответить: Сенцов предоставил ООН важные сведения о своем заключении
Украинский режиссер Олег Сенцов, месяц назад вернувшийся в Украину в результате обмена с Россией, в офисе Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине предоставил информацию о своем содержании в российском заключении. Об этом сообщает пресс-служба Мониторинговой миссии ООН.
«Мы говорили о его содержании под стражей и тюремном заключении в Крыму и в Российской Федерации. На протяжении этих лет мы поддерживали связь с адвокатом Сенцова и анализировали судебные решения по его делу. Для нас было крайне важно встретиться с Олегом лично и задокументировать нарушения прав человека в его деле», — отмечается в сообщении.
По словам представителей ООН, «информация, собранная во время интервью будет использована для анализа ситуации с правами человека в Крыму, подготовки публичных докладов и адвокации для привлечения виновных к ответственности».
Представители Мониторинговой миссии ООН намерены встретиться и опросить всех, кто вернулся в Украину в рамках украинско-российского обмена 7 сентября.
Ранее Сенцов дал большое интервью российской «Новой газете», в котором рассказал, как работает карательная система Кремля.
Напомним, Олег Сенцов заявил, что его «маленькой мечтой» является осуществление справедливости в том, чтобы президент России Владимир Путин ответил за свои преступления в суде Гааги.
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