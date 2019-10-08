Жить без болезней: советы знаменитого доктора Силиконовой долины

Здоровье и медицина

Дэвид Агус — всемирно известный лидер в области новых медицинских технологий, профессор, доктор медицинских наук, директор Калифорнийского Вестсайдского онкологического центра, обладатель множества премий и наград, а также один из самых высокооплачиваемых медиков Силиконовой долины. Самым известным пациентом 54-летнего Агуса был в свое время основатель Apple Стив Джобс. Он умер, ослушавшись советов своего лечащего врача. А вот остальные пациенты доктора Агуса — программисты, поп-звезды, политики и финансисты всего мира — внемлют его рекомендациям. Разработанные Дэвидом Агусом правила не сложные, но если их придерживаться, то можно прожить долгую и безболезненную жизнь.

Вот что советует один из лучших специалистов в области здорового образа жизни в США:

1. Следует упорядочить свои отношения с кофеином.

Во-первых, нужно получать его только из натуральных продуктов — кофейных зерен и цельных чайных листов.

Во-вторых, не стоит пить кофе или чай чаще одного-двух раз в день.

Впрочем, полный отказ от этих напитков скорее вредит, чем приносит пользу: кофеин — отличный стимулятор для нервной системы, который в небольших дозах чрезвычайно полезен, уверяет Агус.

2. Улыбайтесь. Сама по себе улыбка, даже беспричинная, заставляет организм выбрасывать в мозг эндорфины и серотонин — гормоны, которые являются для нашего мозга лучшим «болеутоляющим» при стрессах.

3. К черту многочасовые, изнурительные тренировки в спортзале несколько раз в неделю. Залог крепкого здоровья — каждый день давать организму 15 минут такой нагрузки, которая подняла бы пульс примерно на 50% от его привычного ритма. Долгий пеший подъем по лестнице на верхний этаж офиса — лучшая зарядка. Если вы работаете не высоко, возьмите себе за правило начинать каждый день с 15-минутной зарядки. Этого будет более чем достаточно.

4. Измеряйте себя. Новые технологии дают отличные возможности следить за своим пульсом, двигательной активностью, давлением. Не стоит игнорировать фитнес-трекеры и пульсометры, которые обещают заставить нас двигаться чаще.

5. Рыбные дни. Нужно успевать съедать за неделю хотя бы три обеда, включающих в себя рыбные блюда. Для того чтобы помочь своему сердцу и мозгу, лучше выбирать красную рыбу — лосось, семгу или форель.

6. Выпивайте стакан красного вина за ужином. Это хорошая профилактика заболеваний сердца и сосудов.

7. Несколько раз в неделю принимайте аспирин. В низких дозах это отличное лекарство, которое через несколько лет может спасти от инсульта и инфаркта. А еще доказано, что регулярный прием детского аспирина уменьшает риск смерти от рака.

8. Никогда не пропускайте завтрак.

9. Хорошая гигиена — это не только умывание и регулярная чистка зубов.

Обратите внимание на свою постель — она должна быть идеально чистой.

10. Скажите нет каблукам и носите только удобную обувь. Лучшую из тех, что можете себе позволить.

11. Заведите собаку. Она заставит вас выходить на прогулку хотя бы один-два раза в день.

12. Ешьте настоящую еду: мясо, но не колбасу, рыбу, но не консервы, овощи — но не салаты в контейнерах. Соблюдать это правило очень просто: чем меньшей обработке подвергался продукт, тем более полезен он для организма.

13. Не пейте сок. «Вы действительно убеждены в том, что если съедите десять апельсинов за раз, это будет полезно для организма? Я думаю, что во всем нужно соблюдать меру. Литр сока в день — это слишком много», — заключает Агус. И во избежание «передозов» рекомендует не покупать сок вообще.

14. Будьте позитивны. Это действительно работает.

15.Остерегайтесь ожогов. Ущерб для здоровья от них обычно не только видимый.

16.Избегайте облучения рентгеном. Особенно в аэропортах.

17. Медитируйте. Хоть даже прямо в офисе.

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