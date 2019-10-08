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Общество и люди

В Ивано-Франковске школьницы помогли полицейским задержать воров (фото)

13:33 8 октября 2019 125
полиция
Инф. «ФАКТОВ»

Школьницы из Ивано-Франковска помогли полиции задержать воров, которые залезли в дом одной из них и совершили кражу. Об этом говорится на странице областного главка полиции в Facebook. Ранее под Киевом пожилая женщина помогла полиции задержать грабителя.

Инцидент в Ивано-Франковске произошел 3 октября на улице Мира. Две девочки сообщили экипажу патрульной полиции, что видели, как двое воров проникли в дом одной из них, забрали вещи и направились в неизвестном направлении.

Школьницы не растерялись и направились за ними, позвонили родителям. Патрульные догнали воров и задержали их.

Задержанными оказались 42 и 45-летние закарпатцы. При осмотре у них обнаружили похищенные вещи, о которых говорили дети.

«Полиция гордится такими умными детьми и надеется что в будущем они станут работниками правоохранительных органов», — говорится в сообщении.

В сети гордятся смелостью девочек, но требуют, чтобы полиция показала лица преступников.

«ФАКТЫ» сообщали о том, как николаевский фермер сумел дать отпор наглым бандитам, пытавшимся ограбить его.

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