- 14:10 «Отсидел»: истек срок скандальной дисквалификации Мишеля Платини
- 14:00 Трагедия в Дрогобыче: в горсовете решили снести злополучный дом
- 13:57 Стоял рядом с мишенью: под Хмельницким пенсионер застрелил знакомого
- 13:54 Марс в Весах: что это значит для всех знаков зодиака
- 13:51 Виктория Булитко рассказала правду о романе с Дмитрием Дикусаром
- 13:37 Потеплеет до +22: синоптик порадовала свежим прогнозом
- 13:33 В Ивано-Франковске школьницы помогли полицейским задержать воров
- 13:26 Здоровье не купишь: одесситке выплатят полмиллиона за халатность медиков
- 13:24 Заболевания десен провоцируют развитие гипертонии
- 13:13 «Украина будет иметь символический суверенитет над Донбассом»: человек Суркова отличился дерзким заявлением
- 13:04 Зеленский полагается на «чуйку»: советник Кличко о президенте Украины
- 13:01 Названы лауреаты Нобелевской премии по физике за 2019 год
В Ивано-Франковске школьницы помогли полицейским задержать воров (фото)
Школьницы из Ивано-Франковска помогли полиции задержать воров, которые залезли в дом одной из них и совершили кражу. Об этом говорится на странице областного главка полиции в Facebook. Ранее под Киевом пожилая женщина помогла полиции задержать грабителя.
Инцидент в Ивано-Франковске произошел 3 октября на улице Мира. Две девочки сообщили экипажу патрульной полиции, что видели, как двое воров проникли в дом одной из них, забрали вещи и направились в неизвестном направлении.
Школьницы не растерялись и направились за ними, позвонили родителям. Патрульные догнали воров и задержали их.
Задержанными оказались 42 и 45-летние закарпатцы. При осмотре у них обнаружили похищенные вещи, о которых говорили дети.
«Полиция гордится такими умными детьми и надеется что в будущем они станут работниками правоохранительных органов», — говорится в сообщении.
В сети гордятся смелостью девочек, но требуют, чтобы полиция показала лица преступников.
«ФАКТЫ» сообщали о том, как николаевский фермер сумел дать отпор наглым бандитам, пытавшимся ограбить его.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Семейная пара собирается на отдых в Египет. Жена: — Вот думаю, что бы такое мне взять с собой на море, чтобы я вышла на пляж и все вокруг обалдели?! — Лыжи возьми!