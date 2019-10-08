«Отсидел»: истек срок скандальной дисквалификации Мишеля Платини (фото)

Спорт

Во вторник, 8 октября, истек срок четырехлетней дисквалификации бывшего президента УЕФА, знаменитого футболиста Мишеля Платини, который может возобновить футбольную деятельность.

Напомним, что в конце 2015 года босс европейского футбола был отстранен комитетом ФИФА по этике от любой футбольной деятельности на восемь лет. Основанием послужил перевод Йозефом Блаттером, руководившим ФИФА в 1998--2015 годах, 2 млн швейцарских франков из средств Международной федерации футбола на счета Платини в 2011 году. Со временем дисквалификацию француза сократили до четырех лет.

Трехкратный обладатель «Золотого мяча», чемпион Европы в составе сборной Франции и легенда «Ювентуса» пока не знает, когда и в какой должности он вернется в футбол.

«У меня есть идея, но на данный момент мне трудно говорить», — цитирует Мишеля Платини AP.

Мишель Платини трижды завоевывал «Золотой мяч» лучшего футболиста Европы

При этом 64-летний Платини продолжает оспаривать в суде наложенный на него ФИФА штраф в размере 60 000 швейцарских франков (около 60 долларов). До своей дисквалификации Платини планировал сменить Блаттера на посту президента ФИФА, который сейчас занимает швейцарец Джанни Инфантино.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Мишель Платини избежал тюремного заключения.

Фото Getty Images

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