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Смертельное ДТП с полицейскими под Николаевом: появилось видео с места трагедии
На месте смертельного ДТП под Николаевом, где погибли двое высокопоставленных сотрудников полиции, сняли видео. Съемку выполнили корреспонденты издания «Новости-N».
На видео заметно, что оба автомобиля получили сильные повреждения. Из этого можно сделать вывод, что как минимум одна из машин двигалась на высокой скорости. Более сильные повреждения получила «Тойота Камри», так как она легче, чем «Лексус».
После столкновения «Лексус» остался на дороге, а «Тойота» слетела в кювет. В результате те, кто находился салоне «Камри», погибли, а водитель «Лексуса» был госпитализирован.
«Это был хороший человек, который беспокоился о раскрытии преступлений, были хорошие планы, но…» — сказал Вячеслав Аброськин о погибшем полковнике Сергее Сидоренко.
Ранее сообщалось, что в ДТП под Одессой погибли два человека — виновником стал 16-летний юнец.
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— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...