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Российский "Интер РАО" включил Украину в перечень стран, в которые осуществляются поставки электроэнергии — СМИ

Российский энергетический конгломерат «Интер РАО» включил Украину в перечень стран, в которые осуществляются поставки российской электроэнергии. Ранее «ФАКТЫ» рассказали, чем грозит Украине импорт электроэнергии из России. Об этом свидетельствует информация на сайте «Интер РАО», сообщает РБК УКРАИНА.

Ранее в «Интер РАО» подтвердили начало поставок электроэнергии в Украину. «Мы подтверждаем возобновление поставок, они ведутся в пилотном режиме и только по предоплате», — прокомментировал ситуацию представитель российской компании для российских СМИ.

«Интер РАО» — единственный российский оператор экспорта-импорта электроэнергии, диверсифицированный энергетический холдинг, управляющий активами в России, в странах Европы и СНГ. Как следует из обнародованной информации, кроме Украины география поставок электроэнергии из РФ охватывает Финляндию, Беларусь, Литву, Украину, Грузию, Азербайджан, Южную Осетию, Казахстан, Китай и Монголию.

Украина 1 октября 2019 года возобновила коммерческий импорт электроэнергии из Российской Федерации. Об этом агентству «Интерфакс-Украина» сообщили в операторе системы передачи НЭК «Укрэнерго». По данным агентства, 1 октября импорт электроэнергии из РФ ровным графиком мощностью 100 МВт осуществляло ООО «Юнайтед Энерджи». В 2019 году «Юнайтед Энерджи» заключило несколько контрактов на поставку газа АО «Днипроазот» (входит в группу «Приват» Игоря Коломойского).

Как сообщалось, Верховная рада 18 сентября одобрила правку народного депутата Андрея Геруса в закон Украины «О рынке электроэнергии», разрешив покупать по двухсторонним договорам электроэнергию у стран, которые не являются членами европейского Энергетического сообщества.

Герус пояснил необходимость импорта электроэнергии из Беларуси и Российской Федерации улучшением конкуренции на электроэнергетическом рынке страны.

Замминистра энергетики России Андрей Черезов объявил, что Россия готова начать поставки электроэнергии в Украину со стороны оккупированного Крыма.

По мнению эксперта Фонда национальной энергетической безопасности (РФ) Игоря Юшкова, это де-факто будет означать признание Крыма российским.

«Если Киев купит хоть один киловатт-час произведенной в Крыму энергии, это будет равнозначно признанию полуострова российским. Для подобных сделок заключаются торговые контракты, в которых прописана украинская компания-покупатель и продавец, юридическим адресом которого будет значиться «Крым, Российская Федерация», — подчеркнул российский эксперт.

Ранее экс-глава Службы безопасности Украины, народный депутат Украины Валентин Наливайченко заявил, что импорт электроэнергии из России сделает Украину энергетически зависимой от страны-агрессора.



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